في الضاحية الجنوبية لبيروت... توقيف متورطين بإطلاق نار

صدر عن البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في مناطق: الليلكي، الجاموس، – الضاحية الجنوبية، وأوقفت 5 مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع بتاريخ 14 /7 /2026، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. أثناء عملية الدهم تعرض عناصر الوحدة لإطلاق نار فردّوا بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.