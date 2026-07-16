الجميل: المرحلة تتطلب التفاف الجميع في الداخل والانتشار حول مؤسسات الدولة

استقبل الكتائب النائب سامي الجميّل، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وفداً من Lebanese American Renaissance Partnership (LARP) برئاسة رئيسها وليم فاضل، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في والمنطقة، إضافة إلى دور الجالية اللبنانية في في دعم لبنان خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء الوزير والنائب السابق ايلي ، وعضوا المكتب السياسي زينة حبيقة ومارون عساف، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.

وأكد الجميّل خلال اللقاء، أن "المرحلة الراهنة تتطلب التفاف جميع اللبنانيين في الداخل والانتشار حول مؤسسات الدولة الشرعية"، مشدداً على أهمية "دعم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس نواف سلام، في مسار إعادة بناء الدولة وتعزيز وبسط سيادتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، باعتبار أن قيام الدولة القوية والقادرة يشكل المدخل الأساسي لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي وإطلاق مسار النهوض والإصلاح".

، أكد الوفد "استمرار الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة في مواكبة التطورات اللبنانية، واستعدادها للمساهمة في دعم لبنان على مختلف المستويات، بما يعزز مسيرة التعافي ويخدم مصلحة وشعبها".