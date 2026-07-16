سجال بين جابر وكنعان...ما السبب؟

شهدت الجلسة التشريعية المسائية سجال بين وزير المال ياسين جابر والنائب حول إهمال الحكومات المتعاقبة اعادة هيكلة القطاع العام منذ عام 2017.

وسقط اقتراح القانون إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع ، في ظل الظروف الحالية ، بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025-2026.

وفي المقابل، أقرّ المجلس إقتراح القانون الرامي الى استحداث مصلحة "تكنولوجيا المعلومات" في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، واجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية فئة رابعة



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رتبة أولى.

كما أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية، كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة (4 ثانياً) من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 (نظام وتنظيم الدفاع المدني). كما تم اقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الاول سنة 2002 إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في معدلا. بالإضافة إلى اعادة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 172 من قانون رقم (126 )تعديل قانون التجارة البرية الى اللجان . كما تم احالة اقتراح القانون الرامي الى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة الى لجنة الادارة والعدل. كذلك تم اقرار اقتراح القانون الرامي الى اضافة قرية "تل اندي" الى قرى قضاء .