في منطقة الشمال..توقيف 33 شخصًا وضبط أسلحة

أعلنت أن وحدات من الجيش نفّذت تدابير أمنية في منطقة ، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 5 مواطنين و28 سوريًّا وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنَين (م.غ.) و(ا.م.) في - لإطلاقهما النار.

• توقيف المواطن (م.ر.) عند حاجز البادرية - طرابلس لإطلاقه النار.

• توقيف المواطن (م.ش.) في منطقة المعرض - طرابلس لحيازته مسدسًا وذخائر حربية.

• توقيف المواطن (ب.م.) عند حاجز - لحيازته مسدسًا حربيًّا.

• توقيف 28 سوريًّا عند حاجز المدفون - البترون لتجولهم داخل الأراضي من دون أوراق قانونية.

وأفادت بأن المضبوطات سُلّمت إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.