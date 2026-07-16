بعد تمشيط إسرائيلي وقنابل حارقة...حريق يلتهم حقول القمح في القليعة

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اندلعت النيران في حقول القمح الواقعة في خراج بلدة القليعة شرق برج الملوك، بعدما عمد الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استمرت لأكثر من نصف ساعة، أعقبها إلقاء قنابل حارقة من طائرة مسيّرة، مما أدى إلى اشتعال النيران في الأراضي الزراعية.
وعلى الفور، توجّهت فرق الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة، بمؤازرة وحدات من الجيش، إلى موقع الحريق، حيث تعمل على إخماده ومنع امتداد النيران واتساع رقعتها في الحقول المجاورة، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام".