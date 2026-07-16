بعد إسقاط اقتراح احتساب حصص تعليمية...بيان من المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي

إستنكرت المتعاقدين في الرسمي، في بيان، إسقاط اقتراح القانون إلى احتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين خسروا ساعاتهم بسبب الحرب، في الجلسة التشريعية اليوم.

ورأت في بيان أن "لا أحد في السلطة اليوم ومن المعنيين، يريد تعزيز مكانة المعلم وإعطاءه حقوقه".

أضاف البيان: "سبق وأصدرت وزيرة التربية قراراً مسبقاً لهذا القانون، حددت فيه استفادة الأساتذة في المناطق شبه الآمنة من هذا القانون خلال فترة محددة من 2 إلى 16 آذار، وأما الاستفادة الكاملة منه فهي للأساتذة الذين لم تتمكن مدارسهم من تطبيق الخطة التربوية لوزارة التربية. لذلك، لم يعوّل المتعاقدون في شكل عام كثيراً على اقتراح القانون هذا، ولكن أساتذة المناطق الحدودية كانوا في أمسّ الحاجة إلى إقراره، بخاصة وأنهم فقدوا مدارسهم وعملهم، وما نظر إليهم أحد من هذه السلطة القابعة في المجلس".

وختم البيان: "إلى الأساتذة المتعاقدين نقول: اقترب بدء العام الدراسي، واقتربت ساعة الصفر، نحن نستعد، وحان الوقت لتستعدوا، وللحديث تتمة".