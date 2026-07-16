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لبنان

فوضى و"حوار الطرشان" في البرلمان وسجالات الى حد الاسفاف

Lebanon 24
16-07-2026 | 22:40
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فوضى وحوار الطرشان في البرلمان وسجالات الى حد الاسفاف
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ساد الجلسة التشريعية امس فوضى عارمة، أدّت في بعض الأحيان إلى تجاوز ضوابط البرلمان، قبل أن يعود رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى محاولة الإمساك بها. كذلك، حصل أخذ وردُّ حول اقتراحات مُناقشَة سلفاً، ما أدى في بعض الأحيان إلى «تضييع الوقت». ولذا، تدخّل النائب حسن خليل أكثر من مرة، بهدف تبريد الأجواء المتوترة وتخفيف الاحتقان، حتى يتم إكمال الجلسة، التي لم تخلُ من السجالات والاتهامات الى حد الاسفاف.
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وكانت استُهلّت الجلسة الصباحبة بسجال أضيف إلى سجالات اليوم الأول، عندما كانت النائبة بولا يعقوبيان تناقش مشروع قانون يتعلق بقانون الدفاع الوطني خاص بحيازة إجازات للضباط وتعاون بين المدرسة الحربية والجامعة اللبنانية.

وخلال مداخلة يعقوبيان، صفّق عدد من النواب وهتفوا لها: "مبروك الصلحة"، في إشارة إلى السجال الذي وقع بينها وبين وزير الدفاع في جلسة الأربعاء. فردّت يعقوبيان: "أنا عم بحكي بموضوعية عن مشروع القانون، بس بعدني بدي اعتذار من وزير الدفاع على قلة التهذيب وردّه النابي". وهنا تدخّل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب قائلاً: "ما فيكي تقولي قلة تهذيب"، فيما طالب النائب أديب عبد المسيح بشطب العبارة من المحضر، معتبراً أنها لا تليق بحق وزير الدفاع، وقال: "زيادة هوّي أورثوذكس".

وخلال النقاش، قال أديب عبد المسيح: "وزير الدفاع اللي كلنا منحبه وكلّه أخلاق"، فردّت عليه يعقوبيان: "مش مضبوط، ما بسمحلك، ترضاها على أمك أو أختك؟".

وفي ختام مداخلته، قال وزير الدفاع: "مش غلط الإنسان يكون مثقّف ومهذّب"، فردّت يعقوبيان: "ويعتذر". فعاد التوتر إلى القاعة، فقال لها بو صعب: "يا بولا خلص بقى"، فيما علّق برّي: "ليش عم تعملي فوضى؟".

وردّت يعقوبيان: "مبارح وزيرة التربية طلبتو منها تعتذر على كلمة "غوغائيين" الكلام اللي قاله وزير الدفاع أكبر بكتير". فقال لها بو صعب: "الوزيرة قالت كلامها بالإعلام، بحالتكن ما منعرف شو صاير بيناتكن"، لترد: "مش صحيح، نشر بيانه بالإعلام".

وشهدت الجلسة سجالاً حاداً ثانياً خلال مناقشة البند المتعلق بتعديل في قانون الدفاع الوطني يجيز للعسكريين ممارسة مهنة التعليم.

وبدأ الإشكال عندما علّق النائب سامي الجميّل على النقاش، بالقول: "طلع مارق هيدا باللجنة"، في إشارة إلى المشروع الذي كان اعتبر رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد أنّه لم يمرّ في اللجنة، فردّ عليه الصمد بغضب: "بدك تحترم حالك وقت بتحكي معي، أنت عضو لجنة الدفاع وما حضرت ولا مرة". وتصاعدت حدّة التلاسن، فقال الجميّل: "أنا ما بوطي مستوايي لهالمستوى"، ليرد الصمد: "مستواك أوطى بكتير… أنت يا واطي". كما تدخل النائب الياس حنكش قائلاً للصمد: "اربط زندك". 
 
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