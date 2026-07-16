رسالة صارمة من الجيش

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ويؤكد المطلعون، أن لجوء الجيش إلى تسيير دوريات في بلدات فرون، الغندورية، قلاويه، برج قلاويه، كفردونين، قعقعية وصريفا وتعمّده تصوير هذه التحركات الميدانية، إنما انطويا على رسالة مدروسة أراد توجيهها إلى كل من يهمه الأمر في الداخل والخارج، عشية اللقاء بتقنية الزوم، ومفادها أن الطرف يتحايل على الحقائق، ويسعى إلى إيهام الجميع بأنه إيجابي ومرن، بينما هو في الحقيقة يناور ويطرح الانسحاب من مناطق لم يصل إليها أساساً.وإذا كان الجانب الإسرائيلي ينطلق في طرحه من واقع أنه يسيطر بالنار على المناطق التجريبية المقترحة، فإنّ هذا المعيار لا يمكن الركون إليه والاعتماد عليه، وفق أوساط واسعة الاطلاع، تلفت إلى أن جيش الاحتلال يسيطر بالنار على كل من أقصاه إلى أقصاه، بل وعلى بمجمله.وضمن سياق متصل، تؤكّد مصادر عسكرية لـ "الجمهورية"، "أنّ الجيش سيستند في التقني إلى سقف السلطة السياسية، لكنه في الوقت نفسه لا يقبل بأن يتذاكى أحد عليه، وأن يبيع لبنان من كيسه عبر إظهار الاستعداد لتسليم الجيش بلدات ينتشر فيها أصلاً، وينفّذ في مختلف أنحائها مهمات متنوعة كلما استدعت الحاجة".وتشدّد المصادر، على أن الجيش جاهز للانتشار والتمركز مكان في أي متر أو حي أو قضاء أو منطقة تنسحب منها تلك القوات، وذلك بمعزل عن التسمية المستخدمة، وسواء كانت بقعة تجريبية أم لا.