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لبنان

رسالة صارمة من الجيش

Lebanon 24
16-07-2026 | 22:57
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رسالة صارمة من الجيش
رسالة صارمة من الجيش photos 0
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كتب عماد مرمل في" الجمهورية": من المقرّر أن يُعقد اليوم zoom meeting بين ضباط لبنانيين وآخرين إسرائيليين، بمواكبة من الأميركيين، لمناقشة الآلية التطبيقية لمخرجات اجتماعات روما، خصوصاً في ما يتصل بتحديد المناطق التجريبية التي سيستلمها الجيش، وطريقة التحقق من نتائج عمله، وفق ما ورد في مندرجات "صيغة الإطار".
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ويؤكد المطلعون، أن لجوء الجيش إلى تسيير دوريات في بلدات فرون، الغندورية، قلاويه، برج قلاويه، كفردونين، قعقعية الجسر وصريفا وتعمّده تصوير هذه التحركات الميدانية، إنما انطويا على رسالة مدروسة أراد توجيهها إلى كل من يهمه الأمر في الداخل والخارج، عشية اللقاء بتقنية الزوم، ومفادها أن الطرف الإسرائيلي يتحايل على الحقائق، ويسعى إلى إيهام الجميع بأنه إيجابي ومرن، بينما هو في الحقيقة يناور ويطرح الانسحاب من مناطق لم يصل إليها الاحتلال أساساً.

وإذا كان الجانب الإسرائيلي ينطلق في طرحه من واقع أنه يسيطر بالنار على المناطق التجريبية المقترحة، فإنّ هذا المعيار لا يمكن الركون إليه والاعتماد عليه، وفق أوساط واسعة الاطلاع، تلفت إلى أن جيش الاحتلال يسيطر بالنار على كل لبنان من أقصاه إلى أقصاه، بل وعلى الشرق الأوسط بمجمله.

وضمن سياق متصل، تؤكّد مصادر عسكرية لـ "الجمهورية"، "أنّ الجيش سيستند في النقاش التقني إلى سقف السلطة السياسية، لكنه في الوقت نفسه لا يقبل بأن يتذاكى أحد عليه، وأن يبيع لبنان من كيسه عبر إظهار الاستعداد لتسليم الجيش بلدات ينتشر فيها أصلاً، وينفّذ في مختلف أنحائها مهمات متنوعة كلما استدعت الحاجة".

وتشدّد المصادر، على أن الجيش جاهز للانتشار والتمركز مكان قوات الاحتلال الإسرائيلي في أي متر أو حي أو قضاء أو منطقة تنسحب منها تلك القوات، وذلك بمعزل عن التسمية المستخدمة، وسواء كانت بقعة تجريبية أم لا.
 
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