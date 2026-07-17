بعد رفض أميركي - إسرائيلي لدور "اليونيفيل".. اقتراح إيطالي لمراقبة جنوب لبنان

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وقالت الصحيفة في تقرير ترجمه "": "خلال المحادثات بين ولبنان بشأن المناطق التي سيخليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، اقترح الوسطاء نشر جنود إيطاليين على الأرض لمراقبة إزالة الأسلحة وعناصر من المنطقة. كما اقترح الوسطاء، خلال المحادثات التي عُقدت مؤخرا في روما بوساطة أميركية، أن تتولى قوات اليونيفيل الإشراف على العملية، إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة عارضتا هذا الاقتراح بشدة.وبحسب الصحيفة، أوضح الممثلون الإسرائيليون خلال المحادثات أن على الجيش الإسرائيلي التحقق مما إذا كان البرنامج التجريبي، الذي يقضي بإرسال الجيش اللبناني قوات إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، يحقق أهدافه. في المقابل، يريد لبنان أن يكون جيشه مسؤولًا عن المنطقة وعن عمليات التفتيش معًا.وتابعت الصحيفة: "في ضوء معارضة إسرائيل، طُرح في البداية احتمال دخول قوات اليونيفيل إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. إلا أن هذا الاقتراح رُفض بشكل قاطع، ليُطرح بعد ذلك "الاقتراح ". وأكد مسؤولون أمنيون ان هذا الاقتراح قيد الدرس من قبل كل الأطراف".وأضافت الصحيفة: "في الوقت الراهن، ينتشر الجيش الإسرائيلي في مساحات واسعة جدًا من جنوب لبنان. فهو يسيطر على مرتفعات ويعمل على إزالة البنية التحتية لحزب الله من خلال عمليات تنفذها الفرقة 36، إلى جانب مناطق أخرى. كما تواصل قوات الفرقة 91 العاملة في منطقة بنت جبيل والقطاع تهيئة المنطقة وإزالة البنية التحتية "الإرهابية"،ويتمركز الجيش الإسرائيلي في مواقع مهمة ويحتفظ بعناصر السيطرة اللازمة للتقدم نحو منطقة النبطية."وأشارت الصحيفة إلى انه لا تزال هناك عناصر مسلحة في المناطق التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي، ولا يتعلق الأمر بأعداد كبيرة، بل بخلايا صغيرة من عناصر حزب الله لم تتمكن من المغادرة بسبب نشاط الجيش الإسرائيلي أو نجحت في التسلل مجددًا إلى المنطقة.