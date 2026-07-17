"من ساحة للصراع إلى شريك استقرار"... هل تفتح "روما" باب التحوّل اللبناني؟

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قد تكون مفاوضات نجحت، ولو مرحليًا، في تحييد الملف اللبناني عن الاشتباك الأميركي – ، إلا أن هذا الإنجاز، في رأي بعض المتابعين، يبقى هشًا ما لم يتحول إلى مسار سياسي ثابت يحظى بضمانات إقليمية ودولية. فالاختبار الحقيقي لن يكون في البيانات التي تصدر عقب كل جولة تفاوض، ولا في الصور التي تجمع الوفود حول الطاولة، بل في قدرة هذا المسار على الصمود عندما ترتفع حرارة المواجهة في المنطقة، وعندما تتقاطع المصالح الدولية مع الحسابات الإقليمية.فإذا استطاعت الإبقاء على خارج دائرة الاشتباك المباشر، ونجحت في حماية مسار التفاوض من ارتدادات الصراع مع ، فإن لبنان قد يكون أمام فرصة غير مسبوقة للانتقال من موقع "ساحة الرسائل" إلى موقع "الدولة الشريكة" في صناعة الاستقرار، بما يفتح الباب أمام إعادة بناء ، واستقطاب الاستثمارات، وإطلاق ورشة النهوض الاقتصادي التي طال انتظارها.أما إذا انهار هذا الفصل بين المسارات، فإن سريعًا إلى موقعه التقليدي في قلب التجاذبات الإقليمية، حيث تتحول حدوده إلى صندوق بريد للرسائل العسكرية، وتصبح استحقاقاته الداخلية رهينة موازين القوى الخارجية. وعندها، لن تكون مفاوضات روما سوى محطة عابرة في تاريخ طويل من المحاولات التي اصطدمت، مرارًا، بعواصف الإقليم وتقلبات .لذلك، قد لا يكون السؤال اليوم ما إذا كانت مفاوضات روما قد نجحت، بل ما إذا كان يمتلك الإرادة الكافية لحماية هذا النجاح، ومنع لبنان من العودة إلى موقعه القديم كساحة لتصفية الحسابات. فمستقبل هذه المفاوضات لن تحدده طاولة الحوار وحدها، بل قدرة اللاعبين الكبار على إبقاء لبنان خارج لعبة المحاور، وتحويله، للمرة الأولى منذ عقود، من ورقة تفاوض إلى شريك في صناعة الاستقرار.