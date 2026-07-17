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لبنان

بالفيديو.. حادث سير مروّع على أوتوستراد حريصا

Lebanon 24
17-07-2026 | 04:22
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بالفيديو.. حادث سير مروّع على أوتوستراد حريصا
بالفيديو.. حادث سير مروّع على أوتوستراد حريصا photos 0
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وقع حادث سير صباح الجمعة على أوتوستراد حريصا، عند مفرق ساحل علما - شارع الزيتونة، ما أدى إلى انقلاب سيارة.

وبحسب المعلومات الأولية، نجا السائق ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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