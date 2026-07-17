بالفيديو.. حادث سير مروّع على أوتوستراد حريصا

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*حادث سير مروع أدى إلى انقلاب سيارة على أوتوستراد حريصا، عند مفرق ساحل علما – شارع الزيتونة*
_(الجمعة ٢٠٢٦/٠٧/١٧- الساعة ٠٨:٢٥)_
وبحسب المعلومات الأولية، نجا السائق بأعجوبة، وقد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. pic.twitter.com/lM7oLNE28x
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) July 17, 2026
*حادث سير مروع أدى إلى انقلاب سيارة على أوتوستراد حريصا، عند مفرق ساحل علما – شارع الزيتونة*
_(الجمعة ٢٠٢٦/٠٧/١٧- الساعة ٠٨:٢٥)_
وبحسب المعلومات الأولية، نجا السائق بأعجوبة، وقد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. pic.twitter.com/lM7oLNE28x