بالفيديو.. حادث سير مروّع على أوتوستراد حريصا

وقع حادث سير صباح الجمعة على أوتوستراد ، عند مفرق - شارع الزيتونة، ما أدى إلى انقلاب سيارة.



وبحسب المعلومات الأولية، نجا السائق ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

*حادث سير مروع أدى إلى انقلاب سيارة على أوتوستراد حريصا، عند مفرق ساحل علما – شارع الزيتونة*

_(الجمعة ٢٠٢٦/٠٧/١٧- الساعة ٠٨:٢٥)_



وبحسب المعلومات الأولية، نجا السائق بأعجوبة، وقد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. pic.twitter.com/lM7oLNE28x — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) July 17, 2026 Advertisement