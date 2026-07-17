"إنذار" لنتنياهو في لبنان.. كيف يهدّد الجنوب علاقته مع ترامب؟

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وحذر الكاتب العسكري في الصحيفة آفي أشكنازي من أن إقامة هذه المواقع تمثل "إنذاراً أحمر" لنتنياهو، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يستطيع الادعاء لاحقاً بأنه لم يكن على علم بطبيعة الموقف الأميركي أو بالتداعيات المحتملة لهذه الخطوات على الحدود الشمالية.وأشارت الصحيفة إلى أن جدد أخيراً رغبته في أن تبدأ إسرائيل خطوات انسحاب من لبنان وسوريا، في وقت يتعرض فيه لضغوط من تركيا وقطر ودول أخرى بشأن ملفات المنطقة.وفي هذا السياق، لفتت "معاريف" إلى أن الجيش الإسرائيلي نظم جولة للمراسلين العسكريين في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، حيث سُمح بنشر معلومات تفيد ببدء إقامة خط من المواقع العسكرية الدائمة داخل المنطقة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد الخلاف بين ترامب ونتنياهو.وذكر التقرير أنَّ ترامب يحتاج في المرحلة الحالية إلى تحقيق إنجاز يعكس تقدماً في مسار تهدئة المنطقة، وأن انسحاباً إسرائيلياً جزئياً من لبنان أو قد يمنحه مكسباً سياسياً، إلا أن رؤيته لا تتوافق، بحسب الصحيفة، مع ما تعتبره إسرائيل احتياجاتها الأمنية على الجبهتين الشمالية والشرقية.وفي ما يتعلق بالانتشار الإسرائيلي في لبنان، أوضحت "معاريف" أن إسرائيل تتمركز في مناطق دفاعية تشكل ما يشبه حزاماً أمنياً بعمق يصل إلى نحو عشرة كيلومترات من الحدود، بهدف إبعاد قواتها عن مدى الصواريخ المضادة للدروع ومعظم الطائرات المسيّرة الانتحارية.وذكرت الصحيفة أنَّ هذا الانتشار لا يقتصر على الحزام الأمني، بل يمتد إلى نقاط متقدمة داخل الأراضي ، تشمل مواقع في مرتفعات كتف جبل الشيخ المطلة على شمال سهل البقاع وصولاً إلى منطقة السلطان يعقوب وطريق – دمشق.وأوضحت الصحيفة أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمنح الجيش الإسرائيلي قدرة على التحرك السريع نحو النبطية وسهل البقاع وبيروت، فيما تتيح المرتفعات المطلة على برعشيت إمكانية التحرك باتجاه مناطق وسط لبنان.وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية تنتشر أيضاً على المحور الساحلي في منطقتي مجدل زون ورأس البياضة، في وقت يضع فيه الجيش الإسرائيلي خططاً لسيناريوهات مختلفة، بينها احتمال تنفيذ عمليات لتجريد " " من السلاح بنفسه إذا لم تنجح الجهود الأخرى.