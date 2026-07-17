تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"إنذار" لنتنياهو في لبنان.. كيف يهدّد الجنوب علاقته مع ترامب؟

Lebanon 24
17-07-2026 | 12:00
A-
A+

إنذار لنتنياهو في لبنان.. كيف يهدّد الجنوب علاقته مع ترامب؟
إنذار لنتنياهو في لبنان.. كيف يهدّد الجنوب علاقته مع ترامب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن إنشاء الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية دائمة داخل جنوب لبنان يهدد بإشعال مواجهة سياسية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل تمسك واشنطن بمسار التهدئة ورغبتها في دفع إسرائيل نحو خطوات انسحاب من لبنان وسوريا.
Advertisement

وحذر الكاتب العسكري في الصحيفة آفي أشكنازي من أن إقامة هذه المواقع تمثل "إنذاراً أحمر" لنتنياهو، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يستطيع الادعاء لاحقاً بأنه لم يكن على علم بطبيعة الموقف الأميركي أو بالتداعيات المحتملة لهذه الخطوات على الحدود الشمالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب جدد أخيراً رغبته في أن تبدأ إسرائيل خطوات انسحاب من لبنان وسوريا، في وقت يتعرض فيه لضغوط من تركيا وقطر ودول أخرى بشأن ملفات المنطقة.

وفي هذا السياق، لفتت "معاريف" إلى أن الجيش الإسرائيلي نظم جولة للمراسلين العسكريين في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، حيث سُمح بنشر معلومات تفيد ببدء إقامة خط من المواقع العسكرية الدائمة داخل المنطقة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد الخلاف بين ترامب ونتنياهو.

وذكر التقرير أنَّ ترامب يحتاج في المرحلة الحالية إلى تحقيق إنجاز يعكس تقدماً في مسار تهدئة المنطقة، وأن انسحاباً إسرائيلياً جزئياً من لبنان أو سوريا قد يمنحه مكسباً سياسياً، إلا أن رؤيته لا تتوافق، بحسب الصحيفة، مع ما تعتبره إسرائيل احتياجاتها الأمنية على الجبهتين الشمالية والشرقية.

وفي ما يتعلق بالانتشار الإسرائيلي في لبنان، أوضحت "معاريف" أن إسرائيل تتمركز في مناطق دفاعية تشكل ما يشبه حزاماً أمنياً بعمق يصل إلى نحو عشرة كيلومترات من الحدود، بهدف إبعاد قواتها عن مدى الصواريخ المضادة للدروع ومعظم الطائرات المسيّرة الانتحارية.

وذكرت الصحيفة أنَّ هذا الانتشار لا يقتصر على الحزام الأمني، بل يمتد إلى نقاط متقدمة داخل الأراضي اللبنانية، تشمل مواقع في مرتفعات كتف جبل الشيخ المطلة على شمال سهل البقاع وصولاً إلى منطقة السلطان يعقوب وطريق بيروت – دمشق.

وأوضحت الصحيفة أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمنح الجيش الإسرائيلي قدرة على التحرك السريع نحو النبطية وسهل البقاع وبيروت، فيما تتيح المرتفعات المطلة على برعشيت إمكانية التحرك باتجاه مناطق وسط لبنان.

وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية تنتشر أيضاً على المحور الساحلي في منطقتي مجدل زون ورأس البياضة، في وقت يضع فيه الجيش الإسرائيلي خططاً لسيناريوهات مختلفة، بينها احتمال تنفيذ عمليات لتجريد "حزب الله" من السلاح بنفسه إذا لم تنجح الجهود الأخرى.
مواضيع ذات صلة
"لن أسمح بتفجير الوضع في لبنان"...إليكم أبرز ما قاله ترامب لنتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 02:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: علاقتي بنتنياهو ممتازة وهناك توافق بيننا في قضية لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 02:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان أمام خيارين.. تهديدٌ يطال "الجنوب"!
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 02:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة إسرائيلية في جنوب لبنان قد تشعل "الصدام" بين ترامب ونتنياهو.. "معاريف" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 02:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الشمالي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:13 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-07-17
Lebanon24
15:15 | 2026-07-17
Lebanon24
15:00 | 2026-07-17
Lebanon24
14:36 | 2026-07-17
Lebanon24
14:28 | 2026-07-17
Lebanon24
14:00 | 2026-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24