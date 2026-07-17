بعد نفي "حزب الله" علاقته بها.. "قائمة العملاء" تثير الخطر

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القائمة هذه، والتي نفى " " علاقته بها، أثارت استغراباً وراء الجهة التي عمدت إلى تلفيقها، في حين أنّ مضمونها يشكل ضرراً على الذين وردت أسماؤهم فيها.وفي السياق، قال مصدر حقوقي لـإنّ مضمون هذه القائمة قد يستدعي تحركاً قضائياً للتحقيق في الجهة الكامنة وراءها، كونها قد تؤدي إلى تجاوزات، في حين أنّ هذه الخطوات تثير الفتنة.يُشار إلى أن هذه القائمة انتشرت بعد شيوع نبأ توقيف عميل من تبين أنه متورط بتسريب معلومات لإسرائيل أسفرت عن اغتيال عددٍ من قادة الصف الأول في "حزب الله" خلال العام 2024.وكان "حزب الله" أصدر بياناً نفى فيه علاقته بهذه اللائحة داعياً إلى التعاطي بمسؤولية مع مثل هذه الادعاءات التي يهدف ناشروها إلى إثارة البلبلة والفتنة.وأكد "الحزب" أنه لم يكن يوماً في موقع تصنيف الناس أو توجيه الاتهامات إليهم في خلفيتهم الوطنية أو تخوينهم، مهما بلغت حدة الخلافات السياسية، وأضاف: "إنّ المسؤولية الوطنية وفي هذه الظروف الحساسة تقتضي التحقّق مما يتم نشره من ومزاعم، وعدم رمي الاتهامات جزافًا لتصفية حسابات شخصية أو سياسية".