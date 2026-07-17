دهم وتوقيفات في مناطق لبنانية عدّة.. الجيش يلاحق مطلوبين ومروّجي مخدرات (صور)

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صدر عن البيان الآتي: "نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق ، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين وسوريَّين وفقًا لما يلي:• دهم منازل مطلوبين في مناطق والشويفات وعرمون – عاليه وتوقيف المواطنَين (خ.ا.) و(خ.ض.) لتأليفهما عصابة سرقة وسلب، والمواطن (ع.ش.) لقيامه بأعمال خطف، والمواطن (م.ز.) لإطلاقه النار. وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، وأعتدة عسكرية.• دهم منزل السوري (ح.ح.) في منطقة – عاليه وتوقيفه لإطلاقه النار.• توقيف المواطن (ع.م.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية لقيامه بأعمال سلب وسرقة وترويجه المخدرات.• توقيف المواطنَين (ا.ف.) و(م.ح.) والسوري (م.و.) عند حاجزَي مجدلون وحربتا - لإطلاقهم النار وحيازتهم كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.• توقيف المواطن (ع.م.) في منطقة رأس – بعلبك لحيازته سلاحًا حربيًّا.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".