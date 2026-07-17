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لبنان

دهم وتوقيفات في مناطق لبنانية عدّة.. الجيش يلاحق مطلوبين ومروّجي مخدرات (صور)

Lebanon 24
17-07-2026 | 07:27
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دهم وتوقيفات في مناطق لبنانية عدّة.. الجيش يلاحق مطلوبين ومروّجي مخدرات (صور)
دهم وتوقيفات في مناطق لبنانية عدّة.. الجيش يلاحق مطلوبين ومروّجي مخدرات (صور) photos 0
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين وسوريَّين وفقًا لما يلي:
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• دهم منازل مطلوبين في مناطق خلدة والشويفات وعرمون – عاليه وتوقيف المواطنَين (خ.ا.) و(خ.ض.) لتأليفهما عصابة سرقة وسلب، والمواطن (ع.ش.) لقيامه بأعمال خطف، والمواطن (م.ز.) لإطلاقه النار. وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، وأعتدة عسكرية.
• دهم منزل السوري (ح.ح.) في منطقة عرمون – عاليه وتوقيفه لإطلاقه النار.
• توقيف المواطن (ع.م.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية لقيامه بأعمال سلب وسرقة وترويجه المخدرات.
• توقيف المواطنَين (ا.ف.) و(م.ح.) والسوري (م.و.) عند حاجزَي مجدلون وحربتا - بعلبك لإطلاقهم النار وحيازتهم كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.
• توقيف المواطن (ع.م.) في منطقة رأس العين – بعلبك لحيازته سلاحًا حربيًّا.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".












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قيادة الجيش - مديرية التوجيه

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