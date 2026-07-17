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لبنان

اعتراف يقود إلى استعادة حوالى 10 آلاف دولار مسروقة في بيروت

Lebanon 24
17-07-2026 | 12:32
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اعتراف يقود إلى استعادة حوالى 10 آلاف دولار مسروقة في بيروت
اعتراف يقود إلى استعادة حوالى 10 آلاف دولار مسروقة في بيروت photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "بتاريخ 9-7-2026، ورد اتصال هاتفي إلى فصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت من أحد الأشخاص من الجنسية السورية، أفاد فيه أنه وأثناء وجوده في مكان عمله بصفة ناطور في مبنى أحد الفنادق الكائن في محلة وسط بيروت – الواجهة البحرية، ولدى تفقده غرفته، تبيّن له أنها تعرّضت للسرقة، حيث فُقد منها مبلغ مالي قدره /10,100/ دولار أميركي.

على الفور، انتقلت دورية من الفصيلة إلى المكان، حيث جرى الاستماع إلى إفادة المدّعي، وتبيّن وجود عدد من العمال داخل المبنى، فتم اقتيادهم إلى الفصيلة للاستماع إلى إفاداتهم.

وباستماعهم، اعترف المدعوم. ي. (مواليد عام 2008، سوري)، بإقدامه على سرقة المبلغ المذكور، موضحًا أن معظم المبلغ موجود في مكان إقامته في محلة الجميزة.

وبناءً عليه، انتقلت الدورية برفقته إلى مكان إقامته، حيث ضُبط داخل غرفته مبلغ /9,600/ دولار أميركي من أصل المبلغ المسروق.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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