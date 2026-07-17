عون يغادر اليوم الى واشنطن للقاء ترامب: لبنان ملتزم بـصيغة الإطار وضرورة تطبيقه

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تتجه الانظار الى المحطة المهمة والمفصلية المتمثلة في زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى الاميركية ، واجتماعه بالرئيس في بالاضافة الى تنظيم سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الاميركيين ونواب في مجلسي الشيوخ والكونغرس، وبعض السفراء العرب والاجانب.وكتبت" نداء الوطن": يكتسب الأبيض أهمية استثنائية في توقيته، إذ تسعى الدولة إلى تثبيت المسار الدبلوماسي وحمايته من حمى المنطقة. في هذا السياق، علم أن رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يسافر اليوم إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيركّز على جدول أعمال واضح، حيث سيحضر وضع الجنوب والحرب كأولوية في المحادثات. وسيؤكد بـ"صيغة الإطار" وضرورة تطبيقه. وسينطلق عون في مقاربته من دور واشنطن كضمانة للبنان، والرهان عليها لتأمين الانسحاب . كما سيؤكد سيادة في التفاوض، والمضي في قرار حصر السلاح بيد الدولة. وسيطلب عون دعم واشنطن في تسليح الجيش، خصوصًا أنها المُسلِّح الأول له. كذلك سيطلب دعم الاقتصاد اللبناني، خصوصًا أن بلد الأرز يشكل حليفًا تاريخيًا للولايات المتحدة. وسيؤكد رئيس الجمهورية استمرار التحالف وتعزيزه، لأن لبنان عاد إلى الشرعية الدولية، ولن يرضى باحتلالات أو وصايات.وسيكون لقاء عون وترامب ثنائيًا، ولن يرافقه وفد وزاري أو نيابي. وستكون له لقاءات في السفارة اللبنانية، إضافة إلى الكونغرس الأميركي، مستفيدًا من العلاقات التي نسجها خلال تولّيه قيادة الجيش.وكتبت" الديار": اللقاء الأهم سيكون مع الجالية اللبنانية في السفارة اللبنانية في واشنطن.لكن البارز، ان أحزاب 8 آذار عممت في بيروت، انها ستقاطع الاجتماع نتيجة علاقاتها المتوترة مع السفيرة اللبنانية ندى معوض حمادة، والتباينات مع سياسات رئيس الجمهورية. واللافت حسب المتابعين في بيروت، فان زيارة الرئيس عون تحظى باهتمام بارز في وسائل الاعلام الاميركية والاجنبية المختلفة، وتعول عليها الادارة الاميركية بالنسبة لتنفيذ سياساتها في لبنان.وتبقى العبرة في الترجمة الاميركية للدعم، والسؤال المطروح هل سيؤدي اللقاء الى الضغط على «اسرائيل» لتنفيذ انسحابها من القرى المشمولة بالمرحلة التجريبية الاولى؟وتقول المعلومات ان الاجواء في بيروت تؤكد حتمية البدء في تنفيذ «اتفاق الاطار» بعد عودة الرئيس عون من واشنطن، ووضع جداول زمنية ونهائية.