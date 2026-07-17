السجل التجاري في بعبدا الى العمل مجددا: 21 تموز موعد نهائي لعروض التأهيل

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كتبت منال شعيا في "النهار": منذ 1 حزيران الماضي، دخلت مسألة مبنى السجل التجاري في مرحلة جديدة تمثلت في تنفيذ خطة تنظيمية بهدف استقبال أكبر عدد من المراجعات، ووفق أسبقية الطلبات. ومنذ شهر تقريبا، واصلت تحركها من أجل المبنى، فترافقت مع وزارة الأشغال ونقابة المهندسين للكشف عليه، قبل أن يصدر تقرير يوصي بإعادة ترميمه.بعدها، فتحت المناقصة لتقديم عروض الترميم تمهيدا لإعادة انتظام العمل، وحدد موعد انتهاء تقديمها في الحالي.هي مراحل ثلاث شهدتها مسألة إقفال السجل التجاري في بعبدا. فهل أمكن القول إن الأمر وضع أخيرا على سكة الحل، وإن تراكم الملفات وشلل العمل سينتهيان قريبا؟يكشف عماد مرتينوس أنه "بعد فترة مدّ وجزر، وبعدما رفعنا الصوت عاليا وتحرّكنا في اتجاه المبنى، دخلت هيئة الشراء العام لإعلان المناقصة العمومية لتدعيمه وترميمه، على أن ينتهي موعد تقديم العروض في 21 من الجاري. وبعد فضّ العروض سنتابع القضية لأن ترميم المبنى لا يجوز أن يتوقف، ويفترض تلقائيا أن ينعكس على انتظام العمل، ولا سيما أن المبنى يضم أيضا أربع محاكم".مراحل كثيرة شهدتها قضية هذا المبنى، فما هي؟في 30 آب 2025 كان التوقف الفعلي عن استقبال المعاملات، وصدر قرار بإخلاء المبنى إثر نتائج فحوص هندسية أظهرت وجود "مخاطر إنشائية جسيمة" على دعاماته تهدّد سلامة العاملين والمراجعين.انعكس الأمر على عمل الموظفين وبتّ العديد من الملفات، وبالتالي دفع المواطن ثمن التأخير، إلى أن وصل الأمر تدريجا إلى استكمال سحب الملفات المطلوبة وإعادة جدولة تلك الناقصة تمهيدا لأرشفة أرقامها وتنظيم تخزينها داخل القاعة المخصصة. وكان عدم تسيير المعاملات في شكل طبيعي وروتيني، لمدة طويلة، دفع بمجلس الأعلى ونقابة المحامين معا إلى التحرك عمليا في اتجاه الحل.يعلّق مرتينوس: "كما تحركنا منذ البداية للدفع في اتجاه حل جدّي، سنواصل مراقبة مسار الأمور. وبعد 21 تموز الحالي سنكرر مطالبتنا بإكمال مسار المناقصة وإعلان العروض من أجل البدء بالتنفيذ. بتنا على السكة الصحيحة لمعالجة الملف، إنما ينبغي استكمال كل المراحل من دون تأخير أو عرقلة".كان من أبرز نتائج إقفال المبنى منع موظفي السجل التجاري ودوائر التنفيذ من تلقي أيّ طلبات جديدة، لا سيما بعد توقف الدخول إلى المبنى وسحب الملفات، حتى في الحالات المستعجلة. وقد أدى الإقفال إلى تعذّر الوصول إلى آلاف الملفات الورقية المحفوظة، لكون السجل كان لا يزال يعتمد على الأرشيف الورقي.في المحصلّة، بقيت الملفات لأشهر عدة داخل المبنى المقفل، ولم يكن هناك مقر بديل مجهز، قبل إعلان الانتقال إلى مبنى في منطقة الجديدة. بعدها، وبسبب تعذّر إصدار الإفادات، أوصت هيئة الشراء العام بقبول إفادات قديمة من السجل التجاري في بعبدا، "مرفقة بتعهد من أصحاب العلاقة، إلى حين انتهاء الأزمة".ببساطة، كانت الأمور تسيّر بما هو متاح. وفي 1 حزيران الفائت، بدأ تنفيذ خطة جديدة حين أعلن أن "الإدارة القضائية بدأت تنفيذ خطة لنقل الملفات وأرشفتها إلكترونيا وتنظيمها تمهيدا لاستئناف العمل تدريجا، بعد إنجاز أرشفة عشرات آلاف الملفات ونقل الآلاف منها إلى مقر موقت".وقد تمت أرشفة عشرات آلاف الملفات إلكترونيا، ونقلت الآلاف المطلوبة من المبنى الذي تم إخلاؤه ومن المستوعبات والمقر المستأجر من بلدية الجديدة إلى قاعة ، حيث جرى تنظيمها ضمن مناطق عمل محددة ومؤرشفة إلكترونيا لتسهيل الوصول إليها والاستجابة السريعة للطلبات المتعلقة بها.