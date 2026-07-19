توقيف شبكة تزور رخص سوق لرعايا سوريين في لبنان... هذا المبلغ الذي كانت تُباع به!

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بتاريخ 14-7-2026، توافرت معلومات لدى مفرزة سير في وحدة حول قيام شبكة بتزوير رخص سوق وترويجها لرعايا سوريين موجودين داخل الأراضي .على أثر ذلك، باشرت المفرزة إجراءاتها، وتمكنت من توقيف السوري:-د. م. ج. (مواليد عام 2006)وضُبطت بحوزته رخصة سوق سورية تبيّن أنها مزوّرة.بالتحقيق معه، اعترف بأنه استحصل على الرخصة المذكورة من المدعوة:-ل. س. (مواليد 1971، لبنانية)مقابل مبلغ /70/ دولارًا أميركيًا، وذلك بعد أن زوّدها عبر تطبيق " " بصورة عن إخراج قيد باسمه، وصورة عن هوية والده، وفئة دمه، بهدف تسهيل تنقّله واجتياز الحواجز الأمنية.بنتيجة المتابعة، جرى استدراج الأخيرة وتوقيفها، حيث اعترفت بأنها قامت بتزويد الموقوف برخصة السوق، وأنها كانت تتواصل مع شخص سوري يُدعى إبراهيم (مجهول باقي الهوية)، يتولى تأمين رخص السوق، بحيث كانت تضع المستندات المطلوبة في مكان متفق عليه، ليصار لاحقًا إلى تسلّم رخص السوق.كما اعترفت بأنها قامت بتأمين أكثر من/20/ رخصة سوق لرعايا سوريين داخل ، مقابل مبلغ /25/ دولارًا أميركيًا عن كل رخصة، مدّعيةً عدم معرفتها بأنها مزوّرة.أُودع الموقوفان مع المضبوطات مفرزة القضائية في وحدة ، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة المختص، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي المتورّطين وتوقيفهم.