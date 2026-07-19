عن سلسلة جبال علي الطاهر...هذا ما قاله الاعلام الاسرائيلي

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افادت القناة 12 العبرية بان سلسلة جبال علي الطاهر في جنوب لبنان تُعد حاليًا بؤرة الاحتكاك الرئيسية.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، توجد تحت الأرض شبكة أنفاق استراتيجية تابعة لحزب الله، يتحصن داخلها عشرات المقاتلين، فيما تفرض قوات الجيش الإسرائيلي طوقًا على مخارج الأنفاق لمنع خروجهم.
واشارت التقديرات الأمنية إلى أن إمدادات الغذاء والمياه لدى المتحصنين قد تنفد خلال أيام قليلة.
كما أفادت التقارير بأنه، خلافًا للتقديرات الأولية، تمكن المقاتلون خلال الفترة الماضية من إدخال كميات محدودة جدًا من الطعام والمياه إلى داخل الأنفاق، لكنها لا تكفي لاستمرارهم لفترة طويلة.
ويستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال إقدام المتحصنين على تنفيذ تحرك أو محاولة للخروج مع تضاؤل خياراتهم.