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لبنان

"لا حجوزات متوافرة"!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-07-2026 | 15:30
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لا حجوزات متوافرة!
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لم يتوقع عدد كبير من المواطنين أن تصل معظم مطاعم ومقاهي بيروت إلى حالة امتلاء شبه كامل خلال نهائي كأس العالم، أو كما تعبّر المطاعم والمقاهي "Fully booked".
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فمن كان يعتقد أنه سيتمكن من حجز طاولة لمتابعة المباراة في أحد مطاعم أو مقاهي العاصمة هذا الأسبوع، واجه صعوبة كبيرة، إذ إن نحو نصف الأماكن كانت قد امتلأت بالحجوزات منذ بداية الأسبوع.

ورغم أن كلفة الحجز أو استهلاك الفرد لا تقل عن 40 دولارًا، فإن الإقبال بقي مرتفعًا، ما دفع كثيرين إلى مواجهة صعوبات في إيجاد أماكن شاغرة، والاضطرار إلى التواصل مع عشرات المطاعم والمقاهي بحثًا عن حجز متاح.
المصدر: خاص
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