"القوات" الى جانب بعبدا

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تشير أوساط سياسية إلى أن موقف " " يشهد تحولاً تدريجياً في مقاربة المرحلة المقبلة، مع تزايد المؤشرات إلى أنها تتجه للوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في المواجهة السياسية المنتظرة، بعدما فضّلت خلال الأشهر الماضية عدم لعب دور رأس الحربة.وبحسب المصادر، فإن هذا التبدل يعكس قراءة جديدة للتوازنات الداخلية ولطبيعة الاستحقاقات المقبلة، إذ ترى "القوات" أن المرحلة قد تفرض تموضعاً أكثر وضوحاً إلى جانب الرئاسة في عدد من الملفات، بما يكرس تقاطعاً سياسياً قد تكون له انعكاسات مباشرة على المشهد الداخلي خلال الفترة المقبلة.