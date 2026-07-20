تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جدل حول استقبال عون في واشنطن.. ماذا يقول البروتوكول الأميركي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-07-2026 | 03:15
A-
A+

جدل حول استقبال عون في واشنطن.. ماذا يقول البروتوكول الأميركي؟
جدل حول استقبال عون في واشنطن.. ماذا يقول البروتوكول الأميركي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت الساعات الماضية حملة شنها مؤيدون لـ"محور الممانعة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد رئيس الجمهورية العماد جوازف عون، وتمثلت في تسليط الضوء على الزيارة التي يقوم بها إلى واشنطن، والتركيز على الجوانب البروتوكولية للزيارة.
Advertisement
 

الحملة طالت مشهد وصول الرئيس إلى واشنطن، إذ هبطت طائرته في قاعدة أندروز الجوية العسكرية، وكان في استقباله مدير المراسم في وزارة الخارجية الأميركية وقائد القاعدة الجوية وسفيرة لبنان في الولايات المتحدة الاميركية ندى حماده معوض وآخرون.
 

أيضاً، تمّ التصويب على زيارة عون إلى وزارة الخارجية الأميركية حيث التقى هناك الوزير ماركو روبيو.
 

فعلياً، فإنَّ الحملة هدفت لإطلاق مزاعم مفادها أنَّ الولايات المتحدة تستخفّ بزيارة عون من خلال القول إنه لم يحظَ باستقبال جيد في القاعدة الجوية، بينما أشير أيضاً إلى أنه كان من المفترض أن يزور روبيو عون في مقر إقامته وليس العكس.
 

ما هي الحقيقة البروتوكولية؟
 

"لبنان24" بحث في تفاصيل النصوص البروتوكولية في الولايات المتحدة، وخرجَ بالحقائق الآتية:
 

1- يكشف موقع وزارة الخارجية الأميركية أنّ مكتب رئيس المراسم هو الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنسيق وتنفيذ زيارات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات إلى الولايات المتحدة، بما يشمل ترتيبات الاستقبال والبرنامج والمراسم الرسمية.
 

2- تنصّ الوزارة على أن مكتب رئيس المراسم هو المسؤول عن استقبال الوفود، في حين أن الجهة نفسها تنسق الزيارات الرسمية لرؤساء الدول، تدير مراسم الاستقبال، وتُشرف على الجوانب البروتوكولية الخاصة بلقاءات الرئيس الأميركي ووزير الخارجية وكبار المسؤولين مع الضيوف الأجانب.
 

3- عام 2007، شرح رايموند مارتينيز، نائب رئيس المراسم الأميركي السابق، مهام المكتب بقوله إنه مسؤول عن التخطيط واستقبال رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الزائرين، وتنسيق كل الجوانب اللوجستية لزياراتهم، مشيراً إلى أنه شخصياً استقبل الملكة إليزابيث الثانية لدى وصولها إلى الولايات المتحدة.
 

4- في عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، نصت وثيقة رسمية على التالي:
 

- يصل رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة قبل بدء الزيارة الرسمية بيوم.
 

- يكون الوصول إلى المطار منخفض الطابع الاحتفالي (low-key).
 

- مراسم الاستقبال الرسمية تجري في البيت الأبيض في اليوم التالي.
 
 
في المطار يستقبل الضيف:
 

- رئيس المراسم (Chief of Protocol)، أو وزير الخارجية أو من يمثله (إذا كان الوصول إلى واشنطن) - السفير الأميركي - سفير الدولة الزائرة، مسؤولون آخرون.
 

- عند وصول الضيف إلى البيت الأبيض يستقبله رئيس الولايات المتحدة، وتقام مراسم الشرف العسكرية.
 

أيضاً، هناك سوابق رسمية وواضحة تؤكد أن الرئيس الأميركي لا يستقبل عادةً رؤساء الدول في المطار، وأن الاستقبال الرسمي يكون لاحقاً في البيت الأبيض. وكمثال على ذلك، فإنه خلال العام الجاري، زار الملك البريطاني تشارلز الثالث الولايات المتحدة، وكان من أهم الشخصيات التي تستقبلها البلاد. وفعلياً، فإنّ الصور والبرنامج الرسمي يظهران أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقبله خلال مراسم الوصول في البيت الأبيض وليس في المطار.
 

وعليه، فإنّ استقبال عون كان وفقاً للبروتوكول الأميركي، وبالتالي لم يحصل أي انتقاص من قيمة الرئيس عون كما يتم الترويج عبر مواقع التواصل.
 

ماذا على صعيد زيارة عون لوزارة الخارجية الأميركية؟
 

في الولايات المتحدة، وبحسب وثائق وزارة الخارجية، فإنّ زيارة رئيس دولة لوزارة الخارجية للقاء وزير الخارجية أمر طبيعي جداً.
 

أبسط مثال على ذلك هو أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وحينما زار الولايات المتحدة عام 1996، عقد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي وارن كريستوفر في مقر وزارة الخارجية.
 

لذلك، فإن زيارة عون إلى الخارجية الأميركية للقاء الوزير لا تعد مخالفة بروتوكولية، بل تنسجم مع النموذج الأميركي المتبع منذ عقود في استقبال رؤساء الدول وتنظيم زياراتهم.
 
 
صورة لحظة وصول عون إلى الولايات المتحدة:
 
 
 
صورة للقاء عون بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقرّ الوزارة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الرئاسة اللبنانية: عون استقبل السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى وبحث معه في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 14:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية: إيران تقول لا مفاوضات حتى الآن حول الاتفاق النهائي مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 14:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة التفاهم الاميركية- الايرانية وُقعت فجرا وترامب سيستقبل عون قبل نهاية الشهر
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 14:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن تؤكد استعدادها لدعم شعب لبنان وحكومته من أجل مستقبل أكثر سلما وازدهارا
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 14:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

نائب رئيس

البريطاني

الجمهوري

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2026-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-07-20
Lebanon24
06:46 | 2026-07-20
Lebanon24
06:19 | 2026-07-20
Lebanon24
06:00 | 2026-07-20
Lebanon24
06:00 | 2026-07-20
Lebanon24
05:57 | 2026-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24