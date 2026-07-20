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لبنان

الضمان يحدد آلية الموافقات المسبقة لزرع نقي العظم

Lebanon 24
20-07-2026 | 03:23
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الضمان يحدد آلية الموافقات المسبقة لزرع نقي العظم
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أصدر المدير العام  للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميماً بتاريخ 17/7/2026 حمل الرقم 1524، حدّد بموجبه آلية منح الموافقات المسبقة لعمليات زرع نقي العظم (Autogreffe et Allogreffe)."
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وأشار التعميم الى أنه "بالنسبة الى عمليات الـ Autogreffe، يستحصل المريض المضمون على موافقتين مسبقتين:

- الأولى تغطّي مرحلة التحضير وجمع الخلايا (38206).

- الثانية تغطّي مرحلة الزرع والمعالجة والإعطاء والمتابعة (38241). 

أما عمليّات ال Allogreffe، فتُمنح لها موافقة مسبقة واحدة تغطي كامل العملية وفق رمز العمل الطبي (38240)."

وأكد =كركي أنّ "اعتماد آليّة واضحة وموحّدة للموافقات يشكّل خطوة أساسيّة لضمان حسن تنفيذ القرارات الصحية الجديدة، وتسهيل حصول المرضى على العلاجات التي يحتاجونها ضمن مهل سريعة، بما ينسجم مع توجه إدارة الصندوق نحو تطوير الخدمات الطبيّة والإدارية في آن معاً".

كما وأصدر 3 قرارات قضى بموجبها إعطاء سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 309 مليارات ليرة، بما يساهم في تعزيز السيولة لدى الجهات الصحيّة المتعاقدة مع الصندوق، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمضمونين من دون انقطاع"،

واوضح أنّ "إدارة الصندوق ستواصل تحديث أنظمة العمل وتبسيط الإجراءات كلما دعت الحاجة، بالتوازي مع اتخاذ كل التدابير المالية والإدارية الكفيلة بدعم القطاع الصحي وصون حقوق المضمونين".

كما وأصدر قرارا قضى بمنح مكتب شحيم سلفة مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة لتغطية تقديمات المضمونين الاختياريين، في خطوة تؤكد أنّ المضمون وحقّه برعاية صحيّة لائقة، يبقى في صدارة أولويات إدارة الصندوق والمدير العام وبالتالي تحسين تقديمات الضمان الصحّي من خلال تطوير آلياته وتأمين الاعتمادات اللازمة لاستمرارية خدماته".
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المدير العام

صندوق الوطني

محمد كركي

الاختيار

محمد ك

المري

جمالي

العلا

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