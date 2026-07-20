بعد فاجعة مفرق وطى الجوز.. تدابير لاتحاد بلديات كسروان الفتوح

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أصدر اتحاد بلديات كسروان الفتوح بياناً عقب الحادث المأساوي الذي وقع على طريق كسروان الرئيسي عند مفرق وطى الجوز، وأودى بحياة عدد من المواطنين، معلناً عقد اجتماع طارئ ضم بلديات فيطرون، ووطى الجوز، وحراجل، وميروبا، بالتنسيق مع الاتحاد، برئاسة رئيسه إلياس البعينو، لبحث إجراءات عاجلة للحد من مخاطر الطريق.
وأوضح البيان أنه جرى التواصل مع المدير العام للمباني والطرق في وزارة الأشغال العامة والنقل، بيار المعلوف، الذي أعرب عن أسفه لسقوط الضحايا، وانتقل فوراً إلى موقع الحادث لتفقد الطريق برفقة رئيس الاتحاد ورؤساء البلديات المعنية.
وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على تنفيذ إجراءات أولية سريعة للحد من مخاطر الانزلاق والاصطدام، على أن تُعد لاحقاً الدراسات والخرائط التخطيطية اللازمة لإيجاد حل جذري يمنع تكرار المآسي.
وأشار البيان إلى أن بلدية فيطرون باشرت تركيب عاكسات ضوئية وإشارات تحذيرية، فيما سيواصل اتحاد البلديات، بالتنسيق مع البلديات المعنية، تنفيذ الخطوات الأولية اللازمة لتعزيز السلامة المرورية، إلى حين تنفيذ المخطط العام للطريق من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل.