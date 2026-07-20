عون يكسر الجمود في واشنطن

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كتبت امل شموني في" نداء الوطن": في يومه الثاني في ، وسّع رئيس الجمهورية جوزاف عون نطاق تحركاته وعقد لقاءات مع خبراء من مراكز الأبحاث الأميركية، ومسؤولين وقادة أعمال أميركيين في السفارة.تأتي جولة عون في لحظة مفصلية بالغة الأهمية وفي ظل الدعوات الأميركية لـ"تحرير من قبضة " "، أو زجه في دوامة جديدة من عدم الاستقرار". وتحدد أفكار عون، التي باتت معروفة في واشنطن "مسارًا لنزع سلاح ميليشيا حزب الله ومنع أي تدخل سوري مستجد وانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان".تُعد تحركات عون في واشنطن جوهرية خصوصًا إذا تمكن من تأمين دعم سياسي من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، وضمان تأييد مراكز الأبحاث، وصولا إلى جذب استثمارات المغتربين. في هذا الإطار، قال دبلوماسي أميركي لـ"نداء الوطن" إن عون حصد من لقائه أمس الأول بوزيرالخارجية ماركو روبيو ثقلا مؤسسيًا أميركيًّا وازنًا. ولكن حذر الدبلوماسي من أن تبدو "اقتراحاته التي يحملها لترامب وكأنها سيناريو لكارثة محققة، إذا ما واجه "حزب الله" أو أي معارضة من حلفائه، وهو أمر حتمي الوقوع".في هذا الإطار، اعتبرت مصادر أميركية أن إشادة الوزير روبيو بشجاعة عون والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لاستعادة كامل السيادة، سينتج عنها دعمًا أميركيًّا ولو مقيدًا بضوابط. فبالنسبة لواشنطن، جل ما تريده هو النتيجة وهي جدولة زمنية واضحة لنزع سلاح "حزب الله"، خصوصًا وأن الجانب ينظر للأمر بشكوك عميقة.وفي هذا الإطار، نُقل عن تأكيده استعداد الجيش للانتشار في هذه المناطق، وتأكيده استكمال خطوات "صيغة الإطار" بأسرع شكل ممكن، للتوصل إلى انسحاب . لكن بعض المصادر الدبلوماسية أشارت إلى ضرورة ألا يراهن عون على انسحاب إسرائيلي من دون نزع سلاح "حزب الله"، لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان لبنان بعض مصداقيته، مشددةً على أنه لا يوجد حل مثالي لما وصفته بالمأزق اللبناني.وفيما تزداد معادلة التوازن التي يحاول عون الحفاظ عليها تعقيدًا بسبب الديناميكيات الإقليمية، جاءت مكالمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الهاتفية، التي يُرجّح أنها تمّت بطلب من واشنطن، بهدف تعزيز موقف الرئيس اللبناني، رغم الدعم السعودي المشروط، الذي يركّز على مرحلة إعادة الإعمار التي تلي الصراع، وليس على التطبيع مع إسرائيل.