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لبنان

قرار اشتراكي: لن نسكت

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-07-2026 | 01:30
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قرار اشتراكي: لن نسكت
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لفت مصدر نيابي مقرّب من الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن النواب الحزبيين والقيادات السياسية والمناطقية، وحتى ما يُعرف بـ"الجيش الإلكتروني"، تبلغوا جميعاً بعدم التزام الصمت بعد اليوم إزاء أي تطاول يصدر عن أي شخص أو مجموعة بحق قيادة الحزب، ولا سيما الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط
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وأوضح المصدر" أن التوجيهات تشدد على الرد، خصوصاً إذا جاء الانتقاد أو الهجوم من داخل البيت الدرزي، وبالأخص من الوزير السابق وئام وهاب، الذي يسعى، بحسب المصدر، إلى تأليب الشارع الدرزي في لبنان على قياداته، مستندا الى ما شهدته السويداء أخيراً من أحداث". 
وختم المصدر بالقول" إن طريقة التعاطي مع هؤلاء ستتغيّر اعتباراً من اليوم، وستكون مختلفة عمّا كانت عليه في السابق".
المصدر: لبنان 24
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