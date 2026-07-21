قرار اشتراكي: لن نسكت

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لفت مصدر نيابي مقرّب من إلى أن النواب الحزبيين والقيادات السياسية والمناطقية، وحتى ما يُعرف بـ"الجيش الإلكتروني"، تبلغوا جميعاً بعدم الصمت بعد اليوم إزاء أي تطاول يصدر عن أي شخص أو مجموعة بحق قيادة الحزب، ولا سيما الرئيس السابق للحزب .وأوضح المصدر" أن التوجيهات تشدد على الرد، خصوصاً إذا جاء الانتقاد أو الهجوم من داخل البيت الدرزي، وبالأخص من الوزير السابق ، الذي يسعى، بحسب المصدر، إلى تأليب الشارع الدرزي في على قياداته، مستندا الى ما شهدته أخيراً من أحداث".وختم المصدر بالقول" إن طريقة التعاطي مع هؤلاء ستتغيّر اعتباراً ، وستكون مختلفة عمّا كانت عليه في السابق".