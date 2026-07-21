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لبنان

إجراءات عاجلة عند "مفرق وطى الجوز"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-07-2026 | 02:45
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إجراءات عاجلة عند مفرق وطى الجوز
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في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الحوادث المتكررة على طريق مفرق وطى الجوز في كسروان، أُجريت سلسلة اتصالات ومتابعات بين المعنيين، أثمرت اتفاقاً على تنفيذ إجراءات أولية سريعة لتعزيز السلامة المرورية، إلى حين إنجاز الحل الدائم.
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وبحسب المعلومات، جرى التنسيق بين رئيس بلدية وطى الجوز جورج صفير ورئيس بلدية فيطرون المهندس رامي رزق، الذي تولّى متابعة مشروع إنارة الطريق وتركيب وسائل السلامة المرورية، كما رُفعت الاقتراحات إلى رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح، الذي باشر اتصالاته مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
وتم الاتفاق على أن يتولى الاتحاد تنفيذ إجراءات أولية عاجلة للحد من مخاطر الانزلاق والاصطدام، بالتوازي مع إعداد الدراسات والخرائط التخطيطية اللازمة لإيجاد حل جذري يمنع تكرار الحوادث.
وفي هذا السياق، باشرت بلدية فيطرون بتركيب عواكس ضوئية وإشارات تحذيرية على الطريق، فيما سيواصل اتحاد البلديات، بالتنسيق مع البلديات المعنية، اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز السلامة المرورية إلى حين تنفيذ المشروع الشامل من قبل وزارة الأشغال.
ودعا المعنيون السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة وتخفيف السرعة على هذا المقطع، باعتبار أن السرعة الزائدة تُعد من أبرز أسباب الحوادث الخطرة التي يشهدها الطريق.
وكان وقع حادث سير كارثي على الطريق قبل يومين أسفر عن مصرع ثلاثة شبان في مقتبل العمر نتيجة احتراق السيارة التي كانوا يستقلونها بالكامل بعد اصطدامها العنيف بعمود إرسال كهربائي على جانب الطريق العام.وقد حاصر الحريق  الشبان الثلاثة في داخلها وتسبب في احتراقهم وتفحم جثثهم تماماً.

المصدر: لبنان 24
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