إجراءات عاجلة عند "مفرق وطى الجوز"

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في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الحوادث المتكررة على طريق مفرق وطى في كسروان، أُجريت سلسلة اتصالات ومتابعات بين المعنيين، أثمرت اتفاقاً على تنفيذ إجراءات أولية سريعة لتعزيز السلامة المرورية، إلى حين إنجاز الحل الدائم.وبحسب المعلومات، جرى التنسيق بين رئيس بلدية وطى الجوز ورئيس بلدية فيطرون المهندس ، الذي تولّى متابعة مشروع إنارة الطريق وتركيب وسائل السلامة المرورية، كما رُفعت الاقتراحات إلى بلديات كسروان ، الذي باشر اتصالاته مع .وتم الاتفاق على أن يتولى الاتحاد تنفيذ إجراءات أولية عاجلة للحد من مخاطر الانزلاق والاصطدام، بالتوازي مع إعداد الدراسات والخرائط التخطيطية اللازمة لإيجاد حل جذري يمنع تكرار الحوادث.وفي هذا السياق، باشرت بلدية فيطرون بتركيب عواكس ضوئية وإشارات تحذيرية ، فيما سيواصل ، بالتنسيق مع البلديات المعنية، اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز السلامة المرورية إلى حين تنفيذ المشروع الشامل من قبل وزارة الأشغال.ودعا المعنيون السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة وتخفيف السرعة على هذا المقطع، باعتبار أن السرعة الزائدة تُعد من أبرز أسباب الحوادث الخطرة التي يشهدها الطريق.وكان وقع حادث سير كارثي على الطريق قبل يومين أسفر عن مصرع ثلاثة شبان في مقتبل العمر نتيجة احتراق السيارة التي كانوا يستقلونها بالكامل بعد اصطدامها العنيف بعمود إرسال كهربائي على جانب الطريق العام.وقد حاصر الحريق الشبان الثلاثة في داخلها وتسبب في احتراقهم وتفحم جثثهم تماماً.