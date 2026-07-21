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لبنان

بعد سقوط ضحايا...وزارة الأشغال تفتح ملف طريق وطى الجوز

Lebanon 24
21-07-2026 | 02:47
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بعد سقوط ضحايا...وزارة الأشغال تفتح ملف طريق وطى الجوز
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أكدت وزارة الأشغال، أنها تتابع تداعيات الحادث المأساوي الذي وقع على طريق كسروان الرئيسي عند مفرق وطى الجوز، وأسفر عن سقوط ضحايا، متقدمةً بأحرّ التعازي إلى عائلاتهم.
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وفي هذا الإطار، أجرى الوزير رسامني اتصالات مباشرة فور وقوع الحادث، وأوفد المدير العام للطرق والمباني المهندس بيار معلوف إلى الموقع، حيث قام بالكشف الميداني برفقة رئيس بلدية فيطرون رامي رزق ورئيس بلدية وطى الجوز جورج صفير و اتحاد بلديات كسروان للوقوف على واقع الطريق وتقييم المخاطر والإجراءات المطلوبة بصورة عاجلة.

كما تقرر عقد اجتماع في وزارة الأشغال يوم الخميس المقبل، بحضور المديرية العامة للطرق والمباني ورئيسي بلديتي فيطرون ووطى الجوز واتحاد بلديات كسروان لعرض الخرائط والدراسات الفنية المتوافرة، وتحديد الخيار الهندسي الأنسب لمعالجة هذه النقطة بما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية ويحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وتؤكد الوزارة أنها تتابع هذا الملف بأولوية قصوى، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية، وستباشر بالإجراءات اللازمة وفق الأصول الفنية والإدارية، انطلاقاً من نتائج الكشف الميداني والدراسات التقنية، بما يضمن التوصل إلى حل مستدام يعزز سلامة مستخدمي الطريق.

وتجدد الوزارة تعازيها لعائلات الضحايا، مؤكدةً أن حماية أرواح المواطنين تبقى في صدارة أولوياتها، وأنها لن تدخر جهداً في متابعة هذا الملف حتى إنجاز المعالجة المطلوبة.
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المديرية العامة للطرق

المديرية العامة

المدير العام

مديرية ال

رامي رزق

الرئيسي

الهند

معلوف

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