بعد سقوط ضحايا...وزارة الأشغال تفتح ملف طريق وطى الجوز

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أكدت وزارة الأشغال، أنها تتابع تداعيات الحادث المأساوي الذي وقع على طريق كسروان عند مفرق وطى ، وأسفر عن سقوط ضحايا، متقدمةً بأحرّ التعازي إلى عائلاتهم.وفي هذا الإطار، أجرى الوزير رسامني اتصالات مباشرة فور وقوع الحادث، وأوفد للطرق والمباني المهندس إلى الموقع، حيث قام بالكشف الميداني برفقة رئيس بلدية فيطرون ورئيس بلدية وطى الجوز و اتحاد بلديات كسروان للوقوف على واقع الطريق وتقييم المخاطر والإجراءات المطلوبة بصورة عاجلة.كما تقرر عقد اجتماع في وزارة الأشغال يوم الخميس المقبل، بحضور والمباني ورئيسي بلديتي فيطرون ووطى الجوز واتحاد بلديات كسروان لعرض الخرائط والدراسات الفنية المتوافرة، وتحديد الخيار الهندسي الأنسب لمعالجة هذه النقطة بما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية ويحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.وتؤكد الوزارة أنها تتابع هذا الملف بأولوية قصوى، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية، وستباشر بالإجراءات اللازمة وفق الأصول الفنية والإدارية، انطلاقاً من نتائج الكشف الميداني والدراسات التقنية، بما يضمن التوصل إلى حل مستدام يعزز سلامة مستخدمي الطريق.وتجدد الوزارة تعازيها لعائلات الضحايا، مؤكدةً أن حماية أرواح المواطنين تبقى في صدارة أولوياتها، وأنها لن تدخر جهداً في متابعة هذا الملف حتى إنجاز المعالجة المطلوبة.