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لبنان

لبنان على موعد مع أيام لاهبة...إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-07-2026 | 02:55
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لبنان على موعد مع أيام لاهبة...إليكم التفاصيل
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 توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى المرتفعات، يتشكّل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: تتأثر منطقة الحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة في لبنان لتتخطى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ، مما يزيد من الشعور بالحرّ بخاصة في المناطق الساحلية ، ويستمر تأثيرها حتى يوم الجمعة حيث تبدا بالانحسار تدريجأً وتنشط الرياح فتصل احياناً الى 50 كلم/س.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: طرابلس بين 23 و31 درجة ، بيروت بين 24 و 32 درجة، زحلة بين 18 و34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، ترافقها نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الأربعاء:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى المرتفعات، يتشكّل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

الخميس:

قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وفوق الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة مما يزيد من الشعور بالحرّ، تنشط الرياح ابتداءً من بعد الظهر.

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الساحلية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة تصل احيانا الى 50 كلم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع بموج البحر.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 32 درجة، في الداخل من 20 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %

-حال البحر: منخفض الارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

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المديرية العامة

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