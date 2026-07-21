خلال 18 يوماً.. ضبط آلاف المخالفات وحجز أكثر من ألفي دراجة في بيروت

أعلنت في ، في بيان، أنه "في إطار تنفيذ قرار والبلديات إلى تشديد إجراءات ضبط المخالفات المرورية والحد من التجاوزات التي تهدد السلامة العامة، ولا سيما تلك المرتكبة بواسطة الدراجات الآلية، تواصل سرية في وحدة شرطة ، بالتعاون مع فوج حرس مدينة بيروت، تنفيذ حملة ميدانية مشتركة في مختلف شوارع العاصمة". وشملت الحملة "إقامة حواجز ثابتة وتنفيذ عمليات تدقيق على المركبات والدراجات الآلية، بهدف ضبط المخالفين وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يسهم في تعزيز النظام العام والحد من المظاهر المخالفة التي تعيق حركة السير وتشكل خطراً على المواطنين".

وأسفرت الإجراءات المنفّذة في خلال الفترة الممتدّة من 1 2026 ولغاية 18 تموز 2026، عن حجز 1,986 دراجة آلية و231 سيارة مخالفة، بالإضافة إلى تنظيم 11,085 محضر مخالفة في حق المخالفين".