روّجا المخدّرات في الدكوانة وبرج حمّود.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة ضمن ، وبخاصةٍ في مناطق المتن.على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لكشف المروّج وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تبيّن أنه يُدعى:أ. ع. ج. (مواليد عام 2004، سوري)بتاريخ 04-07-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في . بتفتيشه، عُثر بحوزته على /4/ طبّات بداخلها مادّة الباز، هاتف خلوي، ومبلغ مالي.2- كذلك، كانت إحدى دوريّات الشّعبة قد تمكّنت بتاريخ 29-06-2026، من توقيف شخص بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة على متن درّاجة آليّة نوع لاندي لون أزرق، تم ضبطها، ويدعى:– م. ز. (مواليد عام 2008، لبناني)بتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط:مسدّس حربي بداخله ممشط فارغ./24/ طبّة بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين./9/ أكياس بداخل كل كيس طبّة بلاستيكيّة بداخلها مادة الكوكايين./9/ أكياس بداخل كل كيس طبّة بلاستيكية صغيرة بداخلها مادة الباز./3/ أكياس بداخل كل كيس طبّة بلاستيكية مدون عليها “A” بداخلها مادة الباز./11/ كيسًا بداخل كل كيس ظرف ورقي بداخله مادّة الكوكايين./7/ أكياس تحتوي مادّة حشيشة الكيف.هاتفين خلويين، ومبلغ مالي.بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختصّ.