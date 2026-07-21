عز الدين يتهم الرئاسة والحكومة بالتفريط بالسيادة

رأى النائب حسن ، أن "مكابرة رئيس الجمهورية وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة، وعدم تراجعه عن مواقفه، يضع في الحقيقة الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي، ويضعف التفاهم والتوافق الوطنيين، ويبعده عن كونه رئيساً للبنانيين، ليصبح رئيساً لفئة من اللبنانيين، ويجعل موقع الرئاسة لفئة دون أخرى من شركاء الوطن، وهذا سيؤثر على السلم الأهلي والاستقرار والهدوء".

واعتبر في خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه " " للشهيد ساجد محمد المهدي عياد في "مجمع الإمام المجتبى" في تيريز، أن "إصرار رئيس الجمهورية على نزع سلاح القدرة والقوة من ، دفعه إلى مجاراة العدو في أهدافه، باعتبار أن عملية الانسحاب وإعادة الإعمار ومساعدة لبنان اقتصادياً متوقفة على تحقيق هذا الشرط الذي يكمُن في نزع سلاح ، علمًا أن نزع سلاح المقاومة يوازي نزع أرواح من يحمل هذه للدفاع عن هذا الوطن، ليبقى حراً سيداً مستقلاً".

ولفت إلى أن "اتفاق الإطار لديه في الحقيقة نقطة جوهرية واحدة لا ثاني لها، وهو أن يوفّر على العدو بذل الجهود الجبّارة لأجل نزع سلاح القدرة والقوة للبنان، علمًا أنه عندما صيغت بنود هذا الاتفاق في ، لم يكن هناك أطرافاً مضادة، بل جميعهم كان لديهم نفس القضية، وهي نزع سلاح المقاومة، الذي يشكل خطراً على أمن هذا العدو ورفاه المستوطنين المحتلين لأرض ".