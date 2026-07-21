بالتزامن مع بدء انتشار الجيش... إسرائيل تنفّذ تفجيرات جديدة جنوباً

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واصل الجيش الاسرائيلي إسرائيل، تصعيده العسكري في جنوب لبنان، منفذاً تفجيراً جديداً في بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع عملية نسف ضخمة في بلدة ميس الجبل، فيما دوّى انفجار عنيف هزّ منطقتي النبطية ومرجعيون.
وفي موازاة ذلك، حلقّت طائرة مسيّرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء بيروت.
وعلى الأرض، بدأ الجيش، عبر فوج الهندسة، الانتشار في بلدة زوطر الغربية – النبطية، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ المناطق التجريبية، وذلك استناداً إلى الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L).
وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، أن الوحدات العسكرية باشرت صباح اليوم الانتشار في البلدة، مجددةً دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى زوطر الغربية ريثما يستقر الوضع الأمني، والالتزام بتوجيهات العسكريين المنتشرين حفاظاً على سلامتهم.
وفي انتظار استكمال الإجراءات الأمنية، يترقب أهالي زوطر الغربية السماح لهم بالدخول إلى البلدة بعد انتهاء عمليات الانتشار والكشف الهندسي.