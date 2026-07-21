بالتزامن مع بدء انتشار الجيش... إسرائيل تنفّذ تفجيرات جديدة جنوباً

واصل الجيش الاسرائيلي ، تصعيده العسكري في ، منفذاً تفجيراً جديداً في بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع عملية نسف ضخمة في بلدة ، فيما دوّى انفجار عنيف هزّ منطقتي ومرجعيون.

وفي موازاة ذلك، حلقّت طائرة مسيّرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء .

وعلى الأرض، بدأ الجيش، عبر فوج الهندسة، الانتشار في بلدة الغربية – النبطية، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ المناطق التجريبية، وذلك استناداً إلى الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L).

وأعلنت ، في بيان، أن الوحدات العسكرية باشرت الانتشار في البلدة، مجددةً دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى زوطر الغربية ريثما يستقر الوضع الأمني، والالتزام بتوجيهات العسكريين المنتشرين حفاظاً على سلامتهم.

وفي انتظار استكمال الإجراءات الأمنية، يترقب أهالي زوطر الغربية السماح لهم بالدخول إلى البلدة بعد انتهاء عمليات الانتشار والكشف الهندسي.