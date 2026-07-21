نقابة المالكين: تعليق المهل لا يمدّد تلقائياً مهل الإيجارات ولا يعيد إحياء المنتهية منها

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وأكدت النقابة في بيانها إلى أن "قانون تعليق المهل يقتصر أثره على وقف سريان المهلة القانونيّة الجارية خلال فترة التعليق، ولا يعيد إلى الحياة مهلة كانت قد انقضت واكتملت آثارها القانونيّة قبل بدء التعليق، كما لا يمنح القانون مفعولاً رجعياً ما لم ينصّ المشترع صراحة على ذلك".أضاف البيان: "أولاً: في الإيجارات السكنيّة – غير المستفيدين من الصندوقإنّ مهلة السنوات التسع الخاصة بالمستأجرين غير المستفيدين من الصندوق قد انتهت حكماً بتاريخ 27 شباط 2026، أي قبل بدء تعليق المهل بتاريخ 1 آذار 2026. وبالتالي، فإنّ هذه المهلة كانت قد استنفدت كامل مفاعيلها القانونية قبل نفاذ قانون التعليق، وانتهت العلاقة التأجيريّة بقوة القانون، ونشأ للمالك مركز قانوني مكتمل لا يجوز المساس به. ومن المبادئ القانونيّة المستقرّة أنّ تعليق المهلة يوقف مهلة لا تزال جارية، ولا يمكن أن يعيد إحياء مهلة انقضت، لأن ذلك يشكل تطبيقاً رجعياً للقانون، وهو أمر لا يجوز إلا بنصّ صريح غير موجود في قانون تعليق المهل.ثانياً: في الإيجارات السكنية – المستفيدين من الصندوقأما بالنسبة إلى مهلة الاثنتي عشرة سنة الخاصّة بالمستفيدين من الصندوق، والتي تنتهي في 27 شباط 2029، فإنّ فترة تعليق المهل وقعت ضمن هذه المدة، إلا أنّ هذه المهلة لم تكن مهددة بالانقضاء خلال فترة التعليق، بل بقي أمامها أكثر من سنتين ونصف السنة بعد انتهاء التعليق. كما أنّ الغاية التي قام عليها قانون تعليق المهل هي حماية من تعذر عليه ممارسة حقّه بسبب ظروف استثنائية، ومنع سقوط هذا الحق بانتهاء مهلة كانت توشك على الانقضاء، وليس إطالة جميع المهل الزمنيّة بصورة آليّة.وفضلاً عن ذلك، فإنّ مدة الاثنتي عشرة سنة ليست مهلة لممارسة حق إجرائي أو قانوني من قبل المستأجر، وإنما هي مدة تمديد قانوني للعلاقة التأجيريّة تستمرّ بقوّة القانون من دون أي إجراء أو مبادرة مطلوبة من المستأجر. وبالتالي، لا يمكن القول إنّ القوّة حالت دون ممارسة حقّ يبرّر تمديد هذه المدة، ويبقى تاريخ انتهائها في 27 شباط 2029 على حاله.ثالثاً: في الإيجارات غير السكنيةأما بالنسبة إلى غير السكنية رقم 11/2025 المعدّل بالقانون الرقم 24/2025، فإن مهلة العشرين يوماً المخصصة للتفاوض بين المالك والمستأجر لا تدخل أيضاً ضمن نطاق تعليق المهل، لأنها ليست مهلة سقوط لحق، بل هي مرحلة تنظيميّة وإجرائية ضمن آليّة التفاوض التي رسمها القانون، ولا تتحقق فيها الغاية التي من أجلها شرّع قانون تعليق المهل".ختم :" إنّ نقابة المالكين تدعو إلى مقاربة قانونية هادئة ومسؤولة بعيداً عن التفسيرات الشعبويّة أو الاجتهادات التي لا سند لها في النصوص القانونيّة أو المبادئ العامّة، لأن نشر قراءات خاطئة لا يخدم أحداً، بل يوقع المالكين والمستأجرين معاً في التباس قانوني ويولد نزاعات كان بالإمكان تجنبها. وتؤكّد النقابة أنّ تفسير القوانين يجب أن ينطلق من نصوصها وأهدافها ومبادئها العامة، لا من الرغبات أو الأمنيات، وأنّ احترام استقرار المراكز القانونية المكتسبة يشكل أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني اللبناني، ولا يجوز المساس به إلا بنص صريح وواضح لا يحتمل التأويل".