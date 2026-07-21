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لبنان

ينال صلح: لضرورة إنصاف جميع متطوعي الدفاع المدني

Lebanon 24
21-07-2026 | 06:13
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ينال صلح: لضرورة إنصاف جميع متطوعي الدفاع المدني
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استقبل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ينال صلح في دارته في بعلبك وفداً من متطوعي الدفاع المدني، حيث عرض الوفد مطالبهم المتعلقة بضرورة تثبيتهم في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني.

وأشار المتطوعون إلى أن قانون التثبيت الأخير، الذي شمل عدداً من زملائهم، لم يلحظ أوضاعهم رغم سنوات طويلة أمضوها في العمل التطوعي وخدمة الوطن في مختلف الظروف، لا سيما خلال الحروب والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني والوطني.


وأكد أعضاء الوفد أن "متطوعي الدفاع المدني كانوا ولا يزالون في الصفوف الأمامية لإنقاذ المواطنين، ومن حقهم نيل العدالة الوظيفية والتثبيت أسوة بزملائهم، تقديراً لتضحياتهم وخدمتهم المستمرة".

من جهته، شدد النائب صلح على أن "تثبيت متطوعي الدفاع المدني حق مشروع لا منّة فيه"، مؤكداً أنه "سيعمل مع زملائه النواب من أجل إنصافهم وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، بما يضمن حفظ حقوقهم وتقدير تضحياتهم".


وقال: "إن عناصر الدفاع المدني في لبنان قدموا نموذجاً وطنياً مشرّفاً في التضحية، ووقفوا إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وساهموا في حماية الأرواح وإنقاذ المدنيين والدفاع عن لبنان وسيادته، ودفعوا ثمناً باهظاً من دمائهم في سبيل أداء رسالتهم الإنسانية".

تابع: "على الدولة اللبنانية أن تنظر بعين المسؤولية إلى تضحيات أبناء الشعب اللبناني، وأن تعمل على صون حقوق العسكريين والعناصر الأمنية ومتطوعي الدفاع المدني الذين بذلوا دماءهم على مذبح الوطن، ولا سيما أولئك الذين استشهدوا أو جرحوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية".

ختم صلح مشدّدًا على "ضرورة إنصاف جميع متطوعي الدفاع المدني، عبر تثبيتهم وحفظ حقوقهم، وفاءً لتضحياتهم وعطاءاتهم"، مجدداً رفضه لما وصفه بـ"اتفاق الإطار المذل"، معتبراً أنه "يشكل عائقاً أمام محاسبة العدو الإسرائيلي على جرائمه"، ومؤكدًا أن "لبنان لا يبنى إلا بحفظ كرامة أبنائه وصون حقوق من ضحوا في سبيله".
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