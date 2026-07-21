ينال صلح: لضرورة إنصاف جميع متطوعي الدفاع المدني

استقبل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ينال صلح في دارته في وفداً من متطوعي الدفاع المدني، حيث عرض الوفد مطالبهم المتعلقة بضرورة تثبيتهم في ملاك للدفاع المدني.



وأشار المتطوعون إلى أن قانون التثبيت الأخير، الذي شمل عدداً من زملائهم، لم يلحظ أوضاعهم رغم سنوات طويلة أمضوها في العمل التطوعي وخدمة الوطن في مختلف الظروف، لا سيما خلال الحروب والاعتداءات الأخيرة، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني والوطني.