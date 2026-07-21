لجنة الادارة ناقشت اقتراح قانون يتعلق بنظام مجلس الشورى وموضوع اعتبار النائب صاحب صفة للطعن ببعض قرارات السلطة التنفيذية

بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى
الدولة وتعديلاته، الذي سبق ان احالته اللجنة الى لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل.
بداية استمعت الى شرح قدمته رئيسة اللجنة الفرعية النائبة غادة ايوب، كما اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة، وبعد المناقشة العامة للاقتراح في ضوء الملاحظات التي سبق ان ابديت كما في ضوء تقرير اللجنة الفرعية، انتقلت اللجنة الى مناقشة الاقتراح المذكور بمواده.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة، وفي ضوء الملاحظات التي ابديت خلال النقاش
، اعادة صياغة بعض الفقرات لتأتي اكثر وضوحا، على ان تتابع عملها في الجلسة المقبلة.
ثم انتقلت اللجنة الى بحث بعض الافكار التي تتعلق باعتبار النائب صاحب صفة ومصلحة للطعن ببعض القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية ولها طابع معين، وقد ناقش النواب المسألة من عدة جهات، منها ما يتعلق بمبدأ فصل السلطات والوسائل الرقابية التي اعطاها الدستور
والقوانين المرعية للنائب كي يمارس رقابته على اعمال السلطة التنفيذية، كما تناول البحث القوانين المقارنة التي تصدت لهذه الاحكام.
وقررت اللجنة تأجيل متابعة البحث بالموضوع لمزيد من الدرس.
ونظرا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية.