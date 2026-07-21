لجنة الادارة ناقشت اقتراح قانون يتعلق بنظام مجلس الشورى وموضوع اعتبار النائب صاحب صفة للطعن ببعض قرارات السلطة التنفيذية

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب عدوان، وبحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله، إلى جانب النواب الأعضاء: أسامة سعد، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، حسين ، ، نديم الجميل، غادة أيوب، مروان حمادة، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي، فراس حمدان وبولا يعقوبيان.

كما شارك في الجلسة ممثل أنطوان رومانوس، والمحامي روجيه أبي راشد ممثلاً نقابة الممرضات والممرضين في .