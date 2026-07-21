تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لجنة الادارة ناقشت اقتراح قانون يتعلق بنظام مجلس الشورى وموضوع اعتبار النائب صاحب صفة للطعن ببعض قرارات السلطة التنفيذية

Lebanon 24
21-07-2026 | 08:30
A-
A+
لجنة الادارة ناقشت اقتراح قانون يتعلق بنظام مجلس الشورى وموضوع اعتبار النائب صاحب صفة للطعن ببعض قرارات السلطة التنفيذية
لجنة الادارة ناقشت اقتراح قانون يتعلق بنظام مجلس الشورى وموضوع اعتبار النائب صاحب صفة للطعن ببعض قرارات السلطة التنفيذية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
Advertisement

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وبحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله، إلى جانب النواب الأعضاء: أسامة سعد، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، نديم الجميل، غادة أيوب، مروان حمادة، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي، فراس حمدان وبولا يعقوبيان.

كما شارك في الجلسة ممثل وزارة الصحة أنطوان رومانوس، والمحامي روجيه أبي راشد ممثلاً نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.

بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، الذي سبق ان احالته اللجنة الى لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل.

بداية استمعت الى شرح قدمته رئيسة اللجنة الفرعية النائبة غادة ايوب، كما اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة، وبعد المناقشة العامة للاقتراح في ضوء الملاحظات التي سبق ان ابديت كما في ضوء تقرير اللجنة الفرعية، انتقلت اللجنة الى مناقشة الاقتراح المذكور بمواده.

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة، وفي ضوء الملاحظات التي ابديت خلال النقاش، اعادة صياغة بعض الفقرات لتأتي اكثر وضوحا، على ان تتابع عملها في الجلسة المقبلة.

ثم انتقلت اللجنة الى بحث بعض الافكار التي تتعلق  باعتبار النائب صاحب صفة ومصلحة للطعن ببعض القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية ولها طابع معين، وقد ناقش النواب المسألة من عدة جهات، منها ما يتعلق بمبدأ فصل السلطات والوسائل الرقابية التي اعطاها الدستور والقوانين المرعية للنائب كي يمارس رقابته على اعمال السلطة التنفيذية، كما تناول البحث القوانين المقارنة التي تصدت لهذه الاحكام.

وقررت اللجنة تأجيل متابعة البحث بالموضوع لمزيد من الدرس.

ونظرا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية.
مواضيع ذات صلة
فرعية لجنة "الادارة والعدل" أقرت اقتراح القانون المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة معدلا
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 17:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل تابعت مناقشة مواد اقتراح قانون تعديل احكام المادة 93
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 17:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الادارة والعدل أقرت اقتراح قانون لتنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 17:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
احالة اقتراح القانون الرامي الى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة الى لجنة الادارة والعدل
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 17:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24

علي حسن خليل

وزارة الصحة

مجلس الشورى

مجلس شورى

الحاج حسن

حسن خليل

علي حسن

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-07-21
Lebanon24
10:25 | 2026-07-21
Lebanon24
10:12 | 2026-07-21
Lebanon24
10:05 | 2026-07-21
Lebanon24
10:00 | 2026-07-21
Lebanon24
09:53 | 2026-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24