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لبنان

بهدف الضغط على الدولة.. "حزب الله" يستخدم آخر أوراقه

Lebanon 24
21-07-2026 | 12:00
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بهدف الضغط على الدولة.. حزب الله يستخدم آخر أوراقه
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ذكر موقع "إرم نيوز" أن مصادر سياسية لبنانية خاصة لـ"إرم نيوز" كشفت أن تحذيرات وصلت خلال الساعات الأخيرة إلى رئاسة الحكومة من احتمال لجوء "حزب الله" إلى تحركات شعبية "مدروسة"، بالتزامن مع وساطة سياسية يقودها الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، ومن خلفه حركة أمل، لاحتواء الخلاف المتصاعد داخل مجلس الوزراء حول آليات تنفيذ القرارات المتعلقة بملف السلاح.
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وقالت المصادر المتابعة للتطورات السياسية الأخيرة في لبنان، إن هذه التحركات الشعبية، إذا تقررت، لن تكون مفتوحة أو خارجة عن السيطرة، بل ستبقى ضمن سقوف سياسية وأمنية محددة، هدفها ممارسة الضغط على الحكومة والتأثير في طريقة تنفيذ القرارات، من دون الوصول إلى حد إسقاط حكومة نواف سلام أو إدخال البلاد في مواجهة داخلية.

وأضافت أن الاتصالات الجارية بين القوى السياسية تركز على منع انتقال الخلاف من طاولة مجلس الوزراء إلى الشارع، في ظل إدراك كافة الأطراف أن أي انفجار داخلي سيقوض الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار واستكمال تنفيذ التفاهمات الأمنية القائمة.
 
وبحسب المصادر، فإن الأزمة داخل مجلس الوزراء لم تعد تتعلق بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، بعدما أصبح هذا القرار جزءًا من الالتزامات التي قطعتها الحكومة اللبنانية أمام الداخل والخارج، وإنما تتركز حول كيفية تنفيذه وتوقيته والضمانات السياسية والأمنية المرافقة له.

وأوضحت أن الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي يطالبون بمناقشة تفاصيل التنفيذ قبل الانتقال إلى أي خطوات ميدانية جديدة، بينما تتمسك غالبية القوى الحكومية بالإبقاء على القرارات الأساسية كما هي، مع استعدادها لبحث الآليات التنفيذية بما يحافظ على التوافق داخل مجلس الوزراء.

وترى المصادر أن هذا التباين دفع الحزب التقدمي الاشتراكي، بدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف، سعيا إلى تخفيف الاحتقان ومنع تحوله إلى أزمة حكومية مفتوحة، تقوم على إعادة طرح القرارات التي سبق حسمها سياسيا.

وأضافت أن هدف الوساطة ليس تعديل جوهر القرارات، وإنما توفير مساحة تسمح لجميع القوى بالمشاركة في مناقشة آليات التنفيذ، بما يحفظ استمرارية الحكومة ويمنع وصول الخلاف إلى مرحلة التعطيل.
 
في المقابل، تشير المصادر إلى أن حزب الله يدرك أن خياراته السياسية أصبحت أكثر ضيقا من السابق، ولذلك يسعى إلى استخدام أوراق ضغط داخلية أقل كلفة من المواجهة المباشرة، وفي مقدمتها التحركات الشعبية المنظمة.

وتوضح أن المقصود بهذه التحركات ليس إطلاق موجة احتجاجات واسعة أو إسقاط الحكومة، وإنما تنظيم تحركات "مدروسة" في الضاحية الجنوبية وبعض مناطق الجنوب والبقاع، بهدف توجيه رسائل سياسية وتهديدات مبطنة، مفادها أن أي محاولة لفرض آليات تنفيذ لا تحظى بتوافق داخلي ستنعكس على الاستقرار السياسي.

وتلفت المصادر إلى أن الحزب يحرص رغم ذلك، على عدم الانزلاق إلى أي احتكاك مع الجيش اللبناني أو القوى الأمنية، وخاصة في هذه المرحلة، إدراكا منه أن أي صدام من هذا النوع سيضعه في مواجهة مباشرة مع الدولة اللبنانية، وسيمنح خصومه في الداخل والخارج أوراقا إضافية للضغط عليه. 

كما أن الحزب يدرك أن البيئة اللبنانية، بما فيها جمهوره، تعيش أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة، ولا تبدو مستعدة لتحمل أزمة داخلية جديدة أو الدخول في مواجهات مفتوحة تعطل مؤسسات الدولة.
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