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لبنان

انطلاق أعمال مشروع مستديرة مستيتا وتنظيم مؤقت لحركة السير لمدة أسبوعين

Lebanon 24
21-07-2026 | 10:15
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انطلاق أعمال مشروع مستديرة مستيتا وتنظيم مؤقت لحركة السير لمدة أسبوعين
انطلاق أعمال مشروع مستديرة مستيتا وتنظيم مؤقت لحركة السير لمدة أسبوعين photos 0
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أعلنت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل، في بيان، انطلاق أعمال تنفيذ مشروع مستديرة مستيتا، على أن تستمر الأشغال لنحو أسبوعين، مع اعتماد تنظيم مؤقت لحركة السير من دون إقفال الطريق.

ودعت البلدية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتقيد بتوجيهات عناصر الشرطة البلدية خلال فترة تنفيذ الأعمال.

كما ناشدت الجهات المعنية، ولا سيما "أوجيرو" وشركة الكهرباء ومصالح مياه الري ومياه الشفة، المبادرة إلى إنجاز أي تمديدات أو أشغال ضرورية قبل البدء بأعمال التعبيد، تفاديًا لأي تأخير أو إعادة حفر لاحقًا.


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