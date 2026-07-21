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لبنان

الجميّل بحث مع وفد دبلوماسي أوروبي الإصلاحات المالية والقضائية وتعزيز مسار بناء الدولة

Lebanon 24
21-07-2026 | 10:10
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الجميّل بحث مع وفد دبلوماسي أوروبي الإصلاحات المالية والقضائية وتعزيز مسار بناء الدولة
الجميّل بحث مع وفد دبلوماسي أوروبي الإصلاحات المالية والقضائية وتعزيز مسار بناء الدولة photos 0
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وفدًا دبلوماسيًا ضمّ عددًا من سفراء وقائمين بالأعمال وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، برئاسة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال.
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‎وأشار بيان للحزب، الى أن "اللقاء بحث في عدد من القوانين الإصلاحية، ولا سيما الإصلاحات المالية، وبرنامج صندوق النقد الدولي (IMF)، إضافة إلى ملف الاصلاحات القضائية واستقلالية القضاء باعتبارهما ركيزة الدولة وأساس تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بالمؤسسات.


‎كما تناول المجتمعون عددا من الملفات السياسية والإصلاحية، حيث أكد الجميّل موقف حزب الكتائب الداعم للإصلاحات والتشريعات اللازمة، مشددا على أهمية إقرارها بما يساهم في تعزيز مسار التعافي وبناء الدولة. ‎وتطرق الجميّل إلى ضرورة تحسين آلية العمل في المجلس النيابي بما يسرّع إقرار القوانين الإصلاحية ويعزز فعالية العمل التشريعي".


‎ولفت البيان الى أن "اللقاء اختتم بنقاش بين الجميّل وأعضاء الوفد الدبلوماسي حول عدد من القضايا السياسية والإصلاحية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأنها".


وضم الوفد سفيري بلغاريا ياسين توموف وقبرص ماريا حجي تيودوسيو، والديبلوماسيين: روزانا تومانكوفا، كاميلا انتيلا، جيرمي هيومر، ماتيوس ليزياك، جاسبر كابتيجن، غوزالوا مورو، كريستيان بيلسون، رومان كلفاري، فيكتوريا دون، روديون اوتيروي، اليس كلسال وباميلا غرينويل.


 
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