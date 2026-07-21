الجميّل بحث مع وفد دبلوماسي أوروبي الإصلاحات المالية والقضائية وتعزيز مسار بناء الدولة

Advertisement

استقبل الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وفدًا دبلوماسيًا ضمّ عددًا من سفراء وقائمين بالأعمال وممثلين عن والدول الصديقة، برئاسة سفيرة الاتحاد في ساندرا دو وال.‎وأشار بيان للحزب، الى أن "اللقاء بحث في عدد من القوانين الإصلاحية، ولا سيما الإصلاحات المالية، وبرنامج (IMF)، إضافة إلى ملف الاصلاحات القضائية واستقلالية باعتبارهما ركيزة الدولة وأساس تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بالمؤسسات.‎كما تناول المجتمعون عددا من الملفات السياسية والإصلاحية، حيث أكد الجميّل موقف حزب الكتائب الداعم للإصلاحات والتشريعات اللازمة، مشددا على أهمية إقرارها بما يساهم في تعزيز مسار التعافي وبناء الدولة. ‎وتطرق الجميّل إلى ضرورة تحسين آلية العمل في المجلس النيابي بما يسرّع إقرار القوانين الإصلاحية ويعزز فعالية العمل التشريعي".‎ولفت البيان الى أن "اللقاء اختتم بنقاش بين الجميّل وأعضاء الوفد الدبلوماسي حول عدد من السياسية والإصلاحية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأنها".وضم الوفد سفيري بلغاريا ياسين توموف وقبرص ماريا حجي تيودوسيو، والديبلوماسيين: روزانا تومانكوفا، كاميلا انتيلا، جيرمي هيومر، ماتيوس ليزياك، جاسبر كابتيجن، غوزالوا مورو، كريستيان بيلسون، رومان كلفاري، فيكتوريا دون، روديون اوتيروي، اليس كلسال وباميلا غرينويل.