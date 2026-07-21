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لبنان

"التيار": نتّهم الحكومة وبالأخص وزير الطاقة بالتسبب بالأذى للبنانيين عمداً

Lebanon 24
21-07-2026 | 12:57
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التيار: نتّهم الحكومة وبالأخص وزير الطاقة بالتسبب بالأذى للبنانيين عمداً
التيار: نتّهم الحكومة وبالأخص وزير الطاقة بالتسبب بالأذى للبنانيين عمداً photos 0
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عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت التدهور الحاصل في معيشة اللبنانيين نتيجة فوضى الأسعار وغياب الرقابة وتقاعس الحكومة وأصدرت البيان الآتي:
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1 - يتحمّل المواطن اللبناني أعباء ارتفاع كلفة المعيشة الناجمة عن استمرار إرتفاع أسعار المحروقات في السوق اللبنانية فيما هي تنخفض عالمياً.
إن "التيار" يتهم الحكومة وبالأخص الوزير الصورة في وزارة الطاقة بالتسبب بالأذى للبنانيين عمداً، أو نتيجة جهل في إدارة هذا الملف الحيوي وفي الحالتين لا عذر لهذا الذنب.

2 - يعاني قطاع البناء أزمة تقنين في مادة الإسمنت ناجمة عن سوء إدارة وزارة الصناعة لهذا الملف وعدم الترقّب لهذه الأزمة وانعكاساتها، مما تسبب بإرتفاع كبير في سعر الترابة وانخفاض الكميات التي يحتاجها قطاع البناء مما عطّل قطاعاً أساسياً للإقتصاد وأوقف غالبية انشطته.

3 - يدعو التيار الحكومة اللبنانية الى البدء بتطبيق قانون حماية المستهلك الذي تقدّم به النائب فريد البستاني والذي أقره مجلس النواب والذي يمنح موظفي مديرية حماية المستهلك الذي أقره مجلس النواب والذي يمنح موظفي مديرية حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية.

4-  ينتظر اللبنانيون هذا الأسبوع حدثاً إستثنائياً يتمثّل بإعلان البطريرك الياس الحويك طوباوياً، وذلك في احتفالٍ في 25 تموز في مقر البطريركية المارونية الصيفي في الديمان وبالمناسبة تقيم جمعية بترونيّات احتفاليةً فنية خاصة بالمناسبة في مقرّها في مدينة البترون وذلك عند الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 23 تموز.
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