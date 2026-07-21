مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شدد على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل

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صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم محادثات ثنائيّة في مع رئيس الأميركية ج. ، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأميركي، الى زيارة عمل.أكّد اللقاء على الشراكة التاريخية بين والولايات المتحدة، وركّز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره.شدّد على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الكامل من الأراضي ، مؤكداً أن ذلك يشكّل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار، وتمكين من بسط سيادتها الكاملة، بقواها الذاتية حصراً، والمضي قدماً في تنفيذ اطار العمل الثلاثي المشترك .واستعرض الرئيس عون أمام الرئيس ترامب التداعيات الكارثية للحرب الأخيرة على لبنان، وما خلّفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار جسيمة في البنى التحتية على امتداد الأراضي اللبنانية.كما بحث الجانبان في تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمارات الأميركية في لبنان.كما أثار الرئيس عون أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة.واختُتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه، ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار لبنان ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.