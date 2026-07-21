الحجار: نأمل في أن تكون زيارة الرئيس عون إلى واشنطن انطلاقة للانسحاب الإسرائيلي الكامل

أشار وزير الداخلية
والبلديات أحمد الحجار إلى أن "الآمال معقودة على الجهود التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء
نواف سلام، لإخراج لبنان
من الأزمة التي يمر بها ومن الحرب التي فرضت عليه".
وأعرب عن أمله في أن" تكون زيارة الرئيس عون واشنطن
انطلاقة إيجابية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
الكامل من الأراضي اللبنانية
وهو المطلب الأساسي الذي حمله الرئيس عون معه"، وقال الوزير الحجار في حديث ضمن برنامج "حوارات السراي" عبر "تلفزيون لبنان"، ان" الأجواء الإيجابية التي رافقت اللقاءات والمواقف في واشنطن، لا سيما الإشادة التي صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
لرئيس الجمهورية جوزاف عون وما عبّر عنه من انحياز للبنان تبعث على التفاؤل بإمكان توفير الدعم اللازم لوضع لبنان على سكة الخروج من أزمته ومن الحرب التي عانى منها الشعب اللبناني".
وردا على سؤال، لفت الوزير الحجار إلى أن "الجنوب ينزف ويعاني من الاحتلال، ما يجعل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل أولوية وطنية ملحة"، وأضاف: "يولي الرئيس نبيه بري
اهتماما كبيرا بالجنوب اللبناني وأبنائه، وهو أمر يدركه جميع اللبنانيين كما انه يؤيد جهد كل من يساعد في موضوع الإنسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، وهذا ما قاله الرئيس عون".
وفي سياق منفصل، أشار الوزير الحجار إلى "وجود تنسيق مع وزارة الداخلية السورية
لضبط الحدود، والرئيس السوري أحمد الشرع
أبدى استعداده للتعاون مع لبنان ولا مصلحة لأي من البلدين بالتدخل في شأن الآخر".