ترامب يراهن على عون

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كتب ميشال نصر في" الديار": تكشف مصادر اميركية واكبت الزيارة الرئاسية وكواليسها، الى أن أهمية لقاءاتها لم تكن في الابتسامات والمصافحات، او الكلام امام الكاميرات، او حتى هداياها، بقدر ما كان في المناخ الذي رافق محادثاتها، والرسائل التي اريد إيصالها، خصوصا بعدما استمع مسؤولو الادارة الى مقاربة الرئيس اللبناني للمرحلة وكيفية تفاعله مع احداثها، خصوصا ان تنظر إلى السلطة الحالية، باعتبارها فرصة لإعادة بناء الجديد على أسس مختلفة، وهو ما عبر عنه بوضوحوأشارت المصادر الى أن واشنطن أرادت ايصال رسالة واضحة للمعنيين/ مفادها ان موقف الادارة الاميركية موحد تجاه لبنان، رغم اختلاف وجهات النظر بين القيمين على الادارات المعنية فيما بينها، لذلك كان القرار المسبق بحصر اللقاءات بالمسؤولين الرسميين في اجتماع البيت الابيض، على ان يشارك فيه ووزراء الخارجية والدفاع والخزانة، الا ان ارتباط روبيو المسبق خرق "الاتفاق"، علما انه اطلع ترامب على مضمونه خلال لقائهما في نيوجرسي، على هامش حضور احتفال نهاىي .واضافت المصادر ان عددا من المسؤولين والمقربين، لعبوا دورا اساسيا في تظهير اللقاء الرئاسي بالشكل الذي ظهر فيه، خصوصا لجهة "اللهجة والسلوك والاسلوب" التي تعامل بها ترامب مع نظيره اللبناني، في مقدمتهم مستشاره للشؤون العربية مسعد بولس، الذي تربطه "صداقة قوية" بمقربين من عون، ونائب مساعد الرئيس والمدير الاول لشؤون مكافحة الارهاب في مجلس الامن القومي ستيباستيان غوركا، الذي كان عون احد طلابه في برنامج مكافحة الارهاب التابع للبنتاغون.غير ان المصادر التي رأت ان واشنطن فتحت نافذة سياسية أمام ، ختمت بان ترامب لا يزال ينظر إلى الملف اللبناني بمنطق "الفرصة المشروطة". فالانفتاح السياسي، مهما كانت حدوده، سيبقى مرتبطاً بما ستشهده المرحلة المقبلة من خطوات فعلية وجدية للسلطة اللبنانية، في مجال الإصلاحات، تعزيز سلطة المؤسسات، ومعالجة الملفات التي تشكل مصدر قلق دولي، واضعا أمام اختبار حقيقي، "فالمجتمع الدولي بات أقل اهتماماً بالخطابات والمواقف، وأكثر انتظاراً للخطوات والقرارات ".