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لبنان

الجميل بعد لقائه أرنو: لتطبيق القرارات الحكومية وتعزيز دور المؤسسات

Lebanon 24
23-07-2026 | 03:08
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الجميل بعد لقائه أرنو: لتطبيق القرارات الحكومية وتعزيز دور المؤسسات
الجميل بعد لقائه أرنو: لتطبيق القرارات الحكومية وتعزيز دور المؤسسات photos 0
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 استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، في زيارة تعارف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، حيث تم البحث في الأوضاع العامة على الساحتين المحلية والإقليمية في ضوء التطورات الراهنة.

حضر اللقاء رئيسة القسم السياسي موريال رودريغيز، النائب سليم الصايغ، نائب رئيس الحزب برنارد جرباقة، الوزير السابق وعضو المكتب السياسي آلان حكيم ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.

تناول البحث، بحسب بيان، "الاستحقاقات المطروحة على الساحة اللبنانية، وفي مقدمها المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية الجارية برعاية أميركية، والمرتكزات الوطنية الواجب اعتمادها في مقاربة هذا الملف بما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه. كما تم التطرق إلى زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى واشنطن ونتائجها الأولية من فرصة لتعزيز الدعم الدولي للبنان وتثبيت أولويات الدولة اللبنانية".

وناقش المجتمعون "السيناريوهات المتعلقة باليوم التالي لانتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان والتحديات التي قد تترتب على ذلك، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب، واستمرار الدور الدولي الداعم وانتشار الجيش اللبناني".

وأكد الجميّل خلال اللقاء "دعم الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، مشددًا على "أهمية تطبيق القرارات الحكومية وتعزيز دور مؤسسات الدولة وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية".

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