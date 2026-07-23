تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التحضيرات متواصلة لتطويب البطريرك الحويّك

Lebanon 24
23-07-2026 | 03:45
A-
A+
التحضيرات متواصلة لتطويب البطريرك الحويّك
التحضيرات متواصلة لتطويب البطريرك الحويّك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد منطقة البترون، ولا سيما الدير الأم لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين وبلدة حلتا، مسقط رأس البطريرك الياس الحويّك، ورشة تحضيرات واسعة استعدادًا للاحتفال الوطني والتاريخي بتطويبه خلال القداس الذي سيترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عند الساعة الخامسة بعد غد السبت في 25 تموز الجاري في الصرح البطريركي في الديمان، بمشاركة ممثل البابا لاوون الرابع عشر عميد دائرة مجمع دعاوى القديسين الكاردينال مارشيللو سيميرارو وسط أجواء روحية وتنظيمية تعكس أهمية المناسبة بالنسبة إلى الكنيسة المارونية ولكل اللبنانيين في لبنان وبلاد الانتشار.
Advertisement

وفي حلتا، يستعد أبناء البلدة وكل المتطوعين في تزيين الطرق والساحات ومنزل الحويك بالأعلام واللافتات والصور التي توثق مسيرة البطريرك الحويّك، إلى جانب استكمال التحضيرات اللوجستية لاستقبال الزوار والمؤمنين. 

وتتزامن هذه الاستعدادات مع خطة تنظيمية شاملة تم تجهيزها من قبل جمعية راهبات العائلة المقدسة بالتنسيق مع الجهة المنظمة للاحتفال في الديمان، وتشمل تنظيم حركة السير، وتأمين مواقف للسيارات، وتحديد مسارات الوصول إلى موقع الاحتفال، تقسيم اماكن الجلوس بالتنسيق بين الجنان المنظمة والرعايا والبلديات والأجهزة المعنية والحركات الرسولية والكشفية، بما يضمن انسيابية المشاركة في هذا الحدث الكنسي والوطني.

ويُنتظر أن يشهد يوم التطويب مشاركة واسعة من الرسميين والمؤمنين ورجال الدين والوفود الرسمية والشعبية من مختلف المناطق اللبنانية وبلدان الانتشار، في احتفال يُعد محطة تاريخية في مسيرة الكنيسة المارونية، وتكريمًا للبطريرك الياس الحويّك، الذي ارتبط اسمه بالدفاع عن لبنان الكبير وخدمة الإنسان والكنيسة.

يأتي هذا الحدث بعد سنوات طويلة من مسار دعوى التقديس، ليُتوَّج بإعلان البطريرك الحويّك طوباويًا  في قداس الديمان، وسط برنامج روحي واحتفالي يمتد إلى عدد من بلدات منطقة البترون، وفي مقدمها عبرين، حيث سيقام قداس الشكر والاحتفالات المرافقة لحفل التطويب.

ويلبي المؤمنون دعوة البطريرك الراعي "للمشاركة في الصلاة وإضاءة الشموع مساء غد الجمعة 24 تموز، عشية الاحتفال، كعلامة للإيمان والرجاء والشركة الكنسية، رافعين الصلوات بشفاعة الطوباوي الجديد من أجل لبنان والعائلات والكهنة والشباب والمرضى، وكل النوايا التي يحملها المؤمنون في قلوبهم".
مواضيع ذات صلة
الخازن: تطويب البطريرك الياس الحويك يشكل مناسبة وطنية وروحية جامعة
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلان عن برنامج احتفال تطويب البطريرك الياس الحويك
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء إعلامي في بكركي تزامنا مع تطويب البطريرك الحويك
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
25 تمّوز موعدًا للاحتفال بإعلان البطريرك الحويّك طوباويًّا
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

مار بشاره بطرس الراعي

بشاره بطرس الراعي

مار بشاره بطرس

بطرس الراعي

بشاره بطرس

المارونية

اللبنانية

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:37 | 2026-07-23
Lebanon24
04:29 | 2026-07-23
Lebanon24
04:25 | 2026-07-23
Lebanon24
04:20 | 2026-07-23
Lebanon24
04:00 | 2026-07-23
Lebanon24
03:46 | 2026-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24