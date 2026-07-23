التحضيرات متواصلة لتطويب البطريرك الحويّك

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تشهد منطقة البترون، ولا سيما الدير الأم لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين وبلدة حلتا، مسقط رأس البطريرك الياس الحويّك، ورشة تحضيرات واسعة استعدادًا للاحتفال الوطني والتاريخي بتطويبه خلال القداس الذي سيترأسه البطريرك الكاردينال عند الساعة الخامسة بعد غد السبت في 25 الجاري في الصرح البطريركي في الديمان، بمشاركة ممثل البابا لاوون الرابع عشر عميد دائرة مجمع دعاوى القديسين الكاردينال مارشيللو سيميرارو وسط أجواء روحية وتنظيمية تعكس أهمية المناسبة بالنسبة إلى الكنيسة ولكل اللبنانيين في وبلاد الانتشار.وفي حلتا، يستعد أبناء البلدة وكل المتطوعين في تزيين الطرق والساحات ومنزل الحويك بالأعلام واللافتات والصور التي توثق مسيرة البطريرك الحويّك، إلى جانب استكمال التحضيرات اللوجستية لاستقبال الزوار والمؤمنين.وتتزامن هذه الاستعدادات مع خطة تنظيمية شاملة تم تجهيزها من قبل جمعية راهبات العائلة المقدسة بالتنسيق مع الجهة المنظمة للاحتفال في الديمان، وتشمل تنظيم حركة السير، وتأمين مواقف للسيارات، وتحديد مسارات الوصول إلى موقع الاحتفال، تقسيم اماكن الجلوس بالتنسيق بين الجنان المنظمة والرعايا والبلديات والأجهزة المعنية والحركات الرسولية والكشفية، بما يضمن انسيابية المشاركة في هذا الحدث الكنسي والوطني.ويُنتظر أن يشهد يوم التطويب مشاركة واسعة من الرسميين والمؤمنين ورجال الدين والوفود الرسمية والشعبية من مختلف المناطق وبلدان الانتشار، في احتفال يُعد محطة تاريخية في مسيرة الكنيسة المارونية، وتكريمًا للبطريرك الياس الحويّك، الذي ارتبط اسمه بالدفاع عن لبنان الكبير وخدمة الإنسان والكنيسة.يأتي هذا الحدث بعد سنوات طويلة من مسار دعوى التقديس، ليُتوَّج بإعلان البطريرك الحويّك طوباويًا في قداس الديمان، وسط برنامج روحي واحتفالي يمتد إلى عدد من بلدات منطقة البترون، وفي مقدمها عبرين، حيث سيقام قداس الشكر والاحتفالات المرافقة لحفل التطويب.ويلبي المؤمنون دعوة البطريرك "للمشاركة في الصلاة وإضاءة الشموع مساء غد الجمعة 24 تموز، عشية الاحتفال، كعلامة للإيمان والرجاء والشركة الكنسية، رافعين الصلوات بشفاعة الطوباوي الجديد من أجل لبنان والعائلات والكهنة والشباب والمرضى، وكل النوايا التي يحملها المؤمنون في قلوبهم".