تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

منظمة لبنانية تثير ضجّة في بريطانيا.. ما قصة "حزب الله"؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-07-2026 | 15:23
A-
A+

منظمة لبنانية تثير ضجّة في بريطانيا.. ما قصة حزب الله؟
منظمة لبنانية تثير ضجّة في بريطانيا.. ما قصة حزب الله؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية تقريراً قالت فيه إن جمعيات طلابية في عدد من الجامعات البريطانية جمعت آلاف الجنيهات الإسترلينية لصالح "منظمة زاير الخيرية" اللبنانية، التي تزعم الصحيفة أن لها صلات بـ"حزب الله"، فيما لا يحظى فرعها في المملكة المتحدة "Zayir UK" باعتراف رسمي من هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية.
Advertisement

وبحسب التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، فقد جرى جمع التبرعات عبر جمعيات طلابية مؤيدة لفلسطين في عدد من الجامعات، من بينها جامعة "رويال هولواي" التابعة لجامعة لندن، حيث أعلنت جمعية "أصدقاء فلسطين" أنها جمعت 5476 جنيهاً إسترلينياً خلال الفصل الدراسي الربيعي لصالح منظمات في لبنان وفلسطين وسوريا والسودان، بينها 1820 جنيهاً خُصصت لـ"زاير" لدعم مشاريعها في لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف من احتمال استخدام هذه الأموال في مشاريع داخل لبنان توافق عليها أو تشرف عليها "حزب الله"، مضيفة أن اتحاد طلبة جامعة "رويال هولواي" علّق نشاط جمعية "أصدقاء فلسطين" احترازياً بانتظار انتهاء التحقيق في أنشطة جمع التبرعات.

ووفق التقرير، أسس حسين حركة وزوجته الطبيبة زينب بسمة منظمة "زاير" وفرعها البريطاني، وتمكنا من جمع أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني لمشاريع إغاثية في لبنان عبر منصة "MySadaqa". إلا أن هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية رفضت تسجيل "Zayir UK"، معتبرة أنه لم يستوفِ الشروط القانونية اللازمة للحصول على صفة جمعية خيرية.

وذكرت "تلغراف" أن أنشطة جمع التبرعات لصالح المنظمة امتدت إلى جامعات أخرى، بينها "إمبريال كوليدج لندن" و"كلية لندن للاقتصاد"، كما نظمت جمعيات طلابية فعاليات خيرية جمعت مبالغ إضافية دعماً للمنظمة.

وأثارت القضية ردود فعل سياسية، إذ دعا وزير التعليم في حكومة الظل البريطانية صاقب بهاتي الجامعات إلى ضمان عدم تحول الأنشطة الطلابية إلى وسيلة "لتمجيد الإرهاب أو تمويله"، فيما طالب نواب من حزبَي العمال والإصلاح بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت صحة المزاعم.

أيضاً، دعا متحدث باسم منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" الجامعات واتحادات الطلبة إلى الكشف عن الأموال التي جُمعت والإجراءات التي اتُخذت للتحقق من وجهة إنفاقها.

وفي المقابل، نفت زينب بسمة أي ارتباط للمنظمة بـ"حزب الله"، مؤكدة أن "Zayir UK" منفصلة عن المنظمة الأم، وأنها ترسل مساعدات عينية إلى لبنان بدلاً من تحويل الأموال النقدية.

غير أن الصحيفة قالت إن حسين حركة فقد التصريح الأمني الخاص به بعد تقارير اتهمته بالإشادة بمقاتلين من "حزب الله"، كما أشارت إلى منشورات سابقة على صفحات المنظمة اعتُبرت مؤيدة للحزب وأمينه العام السابق حسن نصر الله، قبل أن تُحذف لاحقاً.

وفي ردها على "تلغراف"، أكدت "Zayir UK" أنها لا تجمع الأموال مباشرة، ولا ترتبط بأي جماعات محظورة، كما نفت مشاركتها في أي مشاريع إغاثية يدعمها "حزب الله"، مشيرة إلى أن الفعاليات التي تحدثت عنها الصحيفة نُظمت من دون تنسيق معها.

من جهتها، أكدت جامعة "رويال هولواي" أن اتحاد الطلبة يجري تحقيقاً في أنشطة إحدى الجمعيات الطلابية المتعلقة بجمع التبرعات، وأنه اتخذ إجراءات احترازية إلى حين انتهاء التحقيق، فيما شددت الجامعة على أنها تتعامل مع هذه القضايا بجدي
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا عنصرا من وحدة "قوة الرضوان" التابعة لمنظمة حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا: حزب الله برعاية إيرانية يجر لبنان إلى حرب لا يريدها الشعب اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مدينة عسكرية ضخمة في مصر تُثير قلق إسرائيل... ما قصة "الأوكتاغون"؟
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا: "حزب الله" يجرّ لبنان إلى حرب لا يريدها شعبه ونزع سلاحه ضرورة للاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

البريطانية

اللبنانية

البريطاني

بريطانيا

الكشف عن

إسرائيل

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-07-26
Lebanon24
05:07 | 2026-07-26
Lebanon24
05:00 | 2026-07-26
Lebanon24
04:54 | 2026-07-26
Lebanon24
04:46 | 2026-07-26
Lebanon24
04:35 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24