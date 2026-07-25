منظمة لبنانية تثير ضجّة في بريطانيا.. ما قصة "حزب الله"؟

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وبحسب التقرير الذي ترجمهُ، فقد جرى جمع التبرعات عبر جمعيات طلابية مؤيدة لفلسطين في عدد من الجامعات، من بينها جامعة "رويال هولواي" التابعة لجامعة لندن، حيث أعلنت جمعية "أصدقاء فلسطين" أنها جمعت 5476 جنيهاً إسترلينياً خلال الفصل الدراسي الربيعي لصالح منظمات في وفلسطين وسوريا والسودان، بينها 1820 جنيهاً خُصصت لـ"زاير" لدعم مشاريعها في لبنان.وأشارت الصحيفة إلى مخاوف من احتمال استخدام هذه الأموال في مشاريع داخل لبنان توافق عليها أو تشرف عليها "حزب الله"، مضيفة أن اتحاد طلبة جامعة "رويال هولواي" علّق نشاط جمعية "أصدقاء فلسطين" احترازياً بانتظار انتهاء التحقيق في أنشطة جمع التبرعات.ووفق التقرير، أسس حسين حركة وزوجته الطبيبة زينب بسمة منظمة "زاير" وفرعها ، وتمكنا من جمع أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني لمشاريع إغاثية في لبنان عبر منصة "MySadaqa". إلا أن هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية رفضت تسجيل "Zayir UK"، معتبرة أنه لم يستوفِ الشروط القانونية اللازمة للحصول على صفة جمعية خيرية.وذكرت "تلغراف" أن أنشطة جمع التبرعات لصالح المنظمة امتدت إلى جامعات أخرى، بينها "إمبريال كوليدج لندن" و"كلية لندن للاقتصاد"، كما نظمت جمعيات طلابية فعاليات خيرية جمعت مبالغ إضافية دعماً للمنظمة.وأثارت القضية ردود فعل سياسية، إذ دعا وزير التعليم في حكومة الظل البريطانية صاقب بهاتي الجامعات إلى ضمان عدم تحول الأنشطة الطلابية إلى وسيلة "لتمجيد الإرهاب أو تمويله"، فيما طالب نواب من حزبَي العمال والإصلاح بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت صحة المزاعم.أيضاً، دعا متحدث باسم منظمة "محامون بريطانيون من أجل " الجامعات واتحادات الطلبة إلى الأموال التي جُمعت والإجراءات التي اتُخذت للتحقق من وجهة إنفاقها.وفي المقابل، نفت زينب بسمة أي ارتباط للمنظمة بـ"حزب الله"، مؤكدة أن "Zayir UK" منفصلة عن المنظمة الأم، وأنها ترسل مساعدات عينية إلى لبنان بدلاً من تحويل الأموال النقدية.غير أن الصحيفة قالت إن حسين حركة فقد التصريح الأمني الخاص به بعد تقارير اتهمته بالإشادة بمقاتلين من "حزب الله"، كما أشارت إلى منشورات سابقة على صفحات المنظمة اعتُبرت مؤيدة للحزب وأمينه العام السابق حسن نصر الله، قبل أن تُحذف لاحقاً.وفي ردها على "تلغراف"، أكدت "Zayir UK" أنها لا تجمع الأموال مباشرة، ولا ترتبط بأي جماعات محظورة، كما نفت مشاركتها في أي مشاريع إغاثية يدعمها "حزب الله"، مشيرة إلى أن الفعاليات التي تحدثت عنها الصحيفة نُظمت من دون تنسيق معها.من جهتها، أكدت جامعة "رويال هولواي" أن اتحاد الطلبة يجري تحقيقاً في أنشطة إحدى الجمعيات الطلابية المتعلقة بجمع التبرعات، وأنه اتخذ إجراءات احترازية إلى حين انتهاء التحقيق، فيما شددت الجامعة على أنها تتعامل مع هذه بجدي