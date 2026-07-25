تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جلسة تشريعية مرتقبة أوائل آب وصيغة موحدة لقانون العفو العام تبحث غداً

Lebanon 24
25-07-2026 | 23:14
A-
A+
جلسة تشريعية مرتقبة أوائل آب وصيغة موحدة لقانون العفو العام تبحث غداً
جلسة تشريعية مرتقبة أوائل آب وصيغة موحدة لقانون العفو العام تبحث غداً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعت مصادر معنية أن يدعو الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية في أوائل آب المقبل.
Advertisement
 
وقالت المصادر إنه في ضوء درسه واقراره في لجنة المال يتوقع ان يكون قانون اصلاح المصارف الى جانب قوانين اخرى، منها الغاء عقوبة الاعدام والعفو العام واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين على جدول الجلسة التشريعية المقبلة.
 
من جهة أخرى، تعقد اللجنة النيابية المصغرة المنبثقة من اجتماع النواب السنة الذي عقد منذ ايام اجتماع لها غدا في مجلس النواب للبحث في صيغة موحدة لقانون العفو العام.
 
وقال احد أعضاء اللجنة لـ"الديار" امس ان اللجنة ستناقش صيغا متعددة للتوصل الى صيغة موحدة وهي : صيغة اللجان المشتركة التي تم التوصل اليها في ايار الماضي ثم واجهت اعتراضات بعد احتجاجات حصلت في حينه، الصيغة التي تم التوصل اليها في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع عدد من النواب السنة، الصيغة التي تبلورت مؤخرا في ضوء اجتماعات نائب رئيس المجلس الياس بوصعب مع عدد من نواب السنة ونواب من كتل أخرى.
 
واوضح المصدر ان اللجنة المصغرة ستناقش غدا هذه الصيغ وافكارا ومقترحات اخرى للتوصل الى صيغة موحدة وعرضها على اجتماع النواب السنة خلال الاسبوع المقبل.
 
 
وقال المصدر ان الانتهاء من الاتفاق على صيغة موحدة حول قانون العفو لا يجب ان ياخذ وقتا طويلا اكثر من اسبوع، املا في معالجة الخلافات حوله.
 
وردا على سؤال قال ان شطب كلمة المشددة من عبارة استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة في اقتراح قانون الغاء عقوبة الاعدام هو جزء من النقاش حول قانون العفو.
 
وتعقد لجنة المال والموازنة جلسة لها بعد غد الثلثاء برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان لاستكمال منا قشة مشروع قانون اصلاح المصارف الذي يعتبر احد ابرز القوانين الاصلاحية.
 
وعشية هذه الجلسة قال النائب كنعان: "العقدة الأساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد والحكومة التي لم تحلها الحكومة قبل احالة المشروع إلى المجلس قد عالجتها لجنة المال بعد ان أعطت الفرصة تلو الأخرى للأطراف كافة للاتفاق على صيغة مقبولة منهم للمادتين 3 و 13. وبالتالي، فإنه خلال الجلسة الأخيرة، تم اقرار ما يقل عن نصف المواد وسنستكمل الثلاثاء المقبل مناقشة واقرار كل المواد المتبقية".
 
وعن المستجدات المتعلقة بمشروع قانون الفجوة المالية اوضح كنعان أن "مشروع قانون الفجوة احيل نظريا إلى المجلس، لكنه وفي الشكل الذي احيل فيه رُفض من كل الأطراف بما فيهم صندوق النقد الذي له عليه ملاحظات كثيرة. وبالتالي تقوم الحكومة من خلال وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وممثلين عن صندوق النقد بإعادة النظر فيه".
 
وأكمل: "المهم في هذا القانون الذي اسمه الحقيقي قانون استرداد الودائع ان يتضمن فعليا آلية حقيقية لا وهمية لاسترداد الودائع، لان التعافي المرجو من اي خطة لا يمكن ان يتحقق من دون استعادة ثقة المودع والمستثمر، والا فعلى ماذا نبنيها؟ اكيد مش على الاستدانة من جديد!".
 
مواضيع ذات صلة
"العفو العام" رهن التوافق وجلسة تشريعية بعد عاشوراء
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون العفو ينعكس سلباً على الجلسة التشريعية غداً
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كبارة: طالبتُ الرئيس بري بتأجيل جلسة مجلس النواب في ظل الرفض السني لصيغة "العفو العام"
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال الدويهي قبيل الجلسة التشريعية: أنا ضدّ قانون العفو العام وعلى القضاء أن يقوم بدوره لا أن تتدخّل السلطة التشريعيّة به
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب ابراهيم كنعان

الرئيس نبيه بري

أعضاء اللجنة

مصرف لبنان

لجنة المال

نائب رئيس

نبيه بري

ابراهيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2026-07-26
Lebanon24
05:00 | 2026-07-26
Lebanon24
04:54 | 2026-07-26
Lebanon24
04:46 | 2026-07-26
Lebanon24
04:35 | 2026-07-26
Lebanon24
04:30 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24