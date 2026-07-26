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لبنان

زيارات عسكرية أميركية مرتقبة قبل الجولة الجديدة من مفاوضات روما.. واعتراضات "الحزب" تحت سقف المواقف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-07-2026 | 01:00
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زيارات عسكرية أميركية مرتقبة قبل الجولة الجديدة من مفاوضات روما.. واعتراضات الحزب تحت سقف المواقف
زيارات عسكرية أميركية مرتقبة قبل الجولة الجديدة من مفاوضات روما.. واعتراضات الحزب تحت سقف المواقف photos 0
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الاستعدادات جارية لعقد الجولة السابعة من المباحثات  اللبنانية - الاسرائيلية برعاية اميركية في روما في 4 آب المقبل على الرغم من استمرار اسرائيل بالتفجيرات والانتهاكات في المناطق الخاضعة لـ"الخط الأصفر" أو خارجه.
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وحسب المعلومات، فإنّ الجولة المقبلة يريدها الوفد اللبناني لتوسعة المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات الاسرائيلية بينما يطالب الوفد الاسرائيلي بحصرها في تقييم نتائج المرحلة التجريبية الاولى وخلو القرى من عناصر حزب الله وصواريخهم والتدقيق باسماء العائدين وهذا ما رفضه الجيش.
 
وتبقى الخطورة حسب المتابعين للاوضاع الجنوبية في كيفية تنفيذ المراحل التجريبية الاخرى في ظل الاصرار الاسرائيلي على العودة الى القرى التي انسحب منها بالتوقيت الذي يريده للتأكد من انسحاب مقاتلي حزب الله وخلو القرى من الصواريخ وهذا ما يرفضه الجيش اللبناني. 
 
ومن الاسئلة أيضاً، كيف سيتم التعامل مع سلاح حزب الله و كيف ستجري عمليات التفتيش وهل ينص اتفاق الاطار على الدخول الى المنازل للبحث عن السلاح؟
 
وكشف  مصدر رسمي عن زيارة مرتقبة لوفد عسكري اميركي للاجتماع مع وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المساعدات الاميركية للجيش وحاجاته، مشيرا الى ان الرئيس ترامب خلال لقائه الرئيس عون طلب من وزير الحرب الاميركي ان يتابع كل حاجات الجيش وتزويده بالمعدات والاليات اللازمة من مخازن الجيش الاميركي.
 
كذلك، كشف المصدر عن زيارة مرتقبة أيضاً لوفد تقني وأمني أميركي للاطلاع على وضع مطار رفيق الحريري وجهوزيته ووضع السلامة والامن فيه من اجل تنفيذ ما وعد به الرئيس الاميركي للرئيس عون باستئناف حركة شركات الطيران الاميركية والرحلات المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان.
 
كما كشف المصدر عن تحضيرات يفترض ان تبدأ من خلال فريق عمل يتولاه السفير الاميركي ميشال عيسى مع فريق لبناني من اجل عقد مؤتمر الاستثمار الاميركي في لبنان الذي وعد به الرئيس ترامب للرئيس عون، مع ترجيح عقده في واشنطن.
 
والى جانب ذلك ينتظر مجيء الادميرال الاميركي براد كوبر قريبا الى لبنان لمتابعة مع الفريقين العسكريين اللبناني والاسرائيلي الوضع الميداني وتقويم خطوة انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية والتحضير للمرحلة المقبلة.
 
في المقابل، واصل حزب الله انتقاداته الشديدة للمسار الذي تنتهجه الدولة، وأكد النائب علي فياض أمس أنّ "المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها هو مسار حافل بالالغام ولا يفضي حتما الى تحقيق الانسحاب الاسرائيلي، فضلا عن انه لم يحقق وقفا لاطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية الاسرائيلية".
 
واعتبر فياض أن "السلطة تخوض الان احد اكثر إنجازاتها العبثية رضوخا للاسرائيلي في منطقة محررة شمالي نهر الليطاني، من دون اي مكتسبات او ضمانات في ظل اصرار الاسرائيلي على عدم الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة".
 
وتوقع مصدر مطلع مواكب للاتصالات الجارية أن يبقى اعتراض "حزب الله" على "اتفاق الإطار" تحت سقف تسجيل موقف سياسي إعلامي وعدم لجوئه لتحريك جبهة الجنوب عسكرياً، لأنه يتحسب لرد فعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدم الصدام معه كونه لم يخفِ انزعاجه حيال تفلُّت أمينه العام نعيم قاسم من تعهده بعدم إسناده عسكرياً لإيران، خصوصاً أنه كان قد رسم مجموعة من الخطوط الحمراء للحفاظ على السلم الأهلي في لبنان وعدم تعريضه لانتكاسة تؤدي إلى اهتزاز الوضع الأمني.
 
نيابياً، توقعت مصادر معنية أن يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية في اوائل اب المقبل.
 
 
وقالت المصادر إنه "في ضوء درسه واقراره في لجنة المال يتوقع أن يكون قانون اصلاح المصارف الى جانب قوانين اخرى، منها الغاء عقوبة الاعدام والعفو العام واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين على جدول الجلسة التشريعية المقبلة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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