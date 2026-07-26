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لبنان

"رئة" لبنان الخضراء في خطر.. أين تقع وما الذي يُهددها؟ (صور)

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
26-07-2026 | 06:30
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رئة لبنان الخضراء في خطر.. أين تقع وما الذي يُهددها؟ (صور)
رئة لبنان الخضراء في خطر.. أين تقع وما الذي يُهددها؟ (صور) photos 0
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 أُطلقت مؤخرا الحملة الوطنية لإدارة صحة الغابات في لبنان تحت شعار "ليس لدينا لبنان آخر… فلنحمِ ما تبقى منه" برعاية وزارة الزراعة، والهدف الرئيسي منها تعزيز الإدارة العلمية للغابات وحمايتها من الأمراض والآفات والحرائق والتغيّرات المناخية.
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فالغابات في لبنان تُعد من أهم النظم البيئية في شرق البحر المتوسط، حيث تضم مئات الأنواع النباتية والحيوانية، وتؤدي دوراً أساسياً في حماية التربة والموارد المائية والحد من آثار التغير المناخي.
روعة الطبيعة وإبداع الخالق... غابة أرز الرب تنمو وتتوسّع لكن عدد زوّارها يتراجع 62% | النهار

 
أين تقع غابات لبنان؟
تنتشر الغابات بشكل رئيسي على امتداد سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية، ويتفاوت انتشارها بحسب الارتفاع والمُناخ، ويمكن تقسيمها جغرافياً إلى:
 
-غابات الشمال
وتشمل محافظتي عكار والشمال، وتضم أكبر التجمعات الطبيعية للأرز واللزاب والسنديان.
أبرزها:
غابة أرز الرب: أكبر وأشهر غابة أرز في العالم، وتقع على ارتفاع يتجاوز 1900 متر.
محمية أرز تنورين الطبيعية: تضم واحدة من أكبر غابات الأرز الطبيعية في لبنان.
محمية جزر النخل ومحيطها الحيوي (رغم أنها بحرية، ترتبط بالتنوع البيئي الوطني).
غابات القموعة في عكار، التي تضم السنديان والصنوبر والشوح.
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-غابات جبل لبنان
وتمثل الحزام الأخضر الأكبر في البلاد.
ومن أهم مناطقها:
محمية الشوف للمحيط الحيوي، وهي أكبر محمية طبيعية في لبنان وتمتد بين الشوف وعاليه والبقاع الغربي.
غابات عين زحلتا.
غابات الباروك.
غابات نيحا.
أحراج بيت الدين.
غابات العبادية وبحمدون وعين دارة.
محمية أرز الشوف: حماية الشجر وتنمية البشر - MTV Lebanon

 
-غابات الجنوب وتضم:
غابات جزين (بكاسين)
غابات الريحان.
غابات إقليم التفاح.
أحراج مرجعيون.
بعض غابات بنت جبيل وصور.
وتنتشر فيها أشجار السنديان والصنوبر الحلبي والخروب والزيتون البري.
تعليقات حول ‪Bkassine Pine Forest‬ - جزين, لبنان - Tripadvisor

 
-غابات البقاع
توجد على السفوح الغربية والشرقية لسلسلة جبال لبنان، وأهمها:
غابات اليمونة.
غابات دير الأحمر.
غابات الهرمل.
مناطق انتشار اللزاب في المرتفعات الشرقية.
المحميات الطبيعية كنز لبنان البيئي.. لا تفوتوا زيارتها هذا الصيف

 
ما هي أهم أنواع هذه الغابات؟
-غابات الأرز هي رمز لبنان الوطني، وتمثل بقايا الغابات القديمة التي كانت تغطي جبال لبنان منذ آلاف السنين.
أماكن وجودها: بشري، تنورين، الشوف، جاج، حدث الجبة
فتح أبواب محمية غابة الأرز أمام الزوار طيلة أيام الأسبوع

 
-غابات السنديان (البلوط) وهي الأكثر انتشاراً في لبنان وتضم أنواعاً مثل:
السنديان العادي، السنديان العفصي، السنديان دائم الخضرة. وتغطي مساحات واسعة من جبل لبنان والجنوب وعكار.
غابة العذر – لبنان

 
-غابات الصنوبر خصوصاً الصنوبر المُثمر (الذي ينتج الصنوبر الغذائي)، الصنوبر الحلبي، الصنوبر البروتي. وتوجد في: المتن، كسروان، عاليه، الشوف، بكاسين جزين.
جنة الصنوبر اللامتناهية... فوز بكاسين كإحدى أفضل القرى السياحية في العالم | النهار
 
-غابات الشوح وتوجد في المناطق المرتفعة الباردة مثل: تنورين، الضنية، القموعة.
 
-غابات اللزاب وهي من أكثر الأشجار تحملاً للبرد والجفاف، وتنمو فوق 1800 متر، خاصة في بشري، الهرمل، تنورين.
 
-غابات العرعر وتنتشر في المرتفعات الشرقية وفي السلسلة الشرقية.
 
أما أشهر المحميات والغابات في لبنان فهي:
-محمية الشوف للمحيط الحيوي (الشوف والبقاع الغربي) هي أكبر محمية في لبنان وتضم غابات أرز وسنديان واسعة.
غابة أرز الرب في بشري وهي أقدم غابات الأرز وأشهرها.
محمية أرز تنورين الطبيعية وتتمتع بكثافة عالية من أشجار الأرز.
محمية أرز جاج الطبيعية في جبيل وتُعتبر غابة أرز تاريخية.
محمية بنتاعل الطبيعية في جبيل من أقدم المحميات الطبيعية.
محمية اليمونة في البقاع وهي تتميز بتنوع نباتي وجبلي كبير.
محمية أرز تنورين (مسار مشي)

 
إلى ذلك، تُشير تقديرات وزارة الزراعة ومنظمات البيئة إلى أن الغابات والأحراج تغطي نحو 13 ـ 14% من مساحة لبنان، بينما تصل نسبة الأراضي الحرجية مع الأحراج والشجيرات إلى ما يقارب 35% من مساحة البلاد.
 
أهم التهديدات التي تواجه الغابات
بحسب وزارة الزراعة، تواجه الغابات في لبنان تحديات متزايدة تشمل حرائق الغابات، التي تزداد مع موجات الحر والجفاف، الآفات الحرجية والأمراض التي تصيب أنواعاً مثل الصنوبر والسنديان، إضافة إلى التغيّر المناخي وما يرافقه من ارتفاع في درجات الحرارة وتراجع في الأمطار، والتوّسع العمراني والضغوط البشرية وقطع الأشجار والرعي الجائر، وأخيرا تدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي في بعض المناطق.
غابات لبنان غير الخاضعة للتنظيم: كيف يمكن للمآسي أن تُحدث تحولات نابعة من جهود محلية – Arab Reform Initiative

 
إذن تُشكّل المساحات الحرجية في لبنان ما يقارب 35% من مساحة البلاد، وتواجه الغابات تحديات عديدة، فهي تُعد رئة خضراء للبلاد وموطناً للعديد من الحيوانات والطيور والنباتات النادرة، كما تلعب دوراً حيوياً في السياحة البيئية، مما يوفر فرصاً اقتصادية للمجتمعات المحلية، مما يجعل حمايتها وإدارتها المستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ عليها للأجيال القادمة.
 
المصدر: خاص
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