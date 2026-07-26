"مشروبات طاقة قاتلة" في لبنان.. "أمن الدولة" تكشف المتورطين

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أمن الدولة يدهم مستودعاً لتزوير تواريخ صلاحية المنتجات، ويضبط 165 ألف عبوة من مشروبات الطاقة، ويوقف شخصين في المنية – الضنية.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/wleb3ozjQW
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) July 26, 2026
أمن الدولة يدهم مستودعاً لتزوير تواريخ صلاحية المنتجات، ويضبط 165 ألف عبوة من مشروبات الطاقة، ويوقف شخصين في المنية – الضنية.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/wleb3ozjQW