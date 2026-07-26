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لبنان

"مشروبات طاقة قاتلة" في لبنان.. "أمن الدولة" تكشف المتورطين

Lebanon 24
26-07-2026 | 04:25
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مشروبات طاقة قاتلة في لبنان.. أمن الدولة تكشف المتورطين
مشروبات طاقة قاتلة في لبنان.. أمن الدولة تكشف المتورطين photos 0
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة ضبط شبكة تعمل على تزوير تواريخ صلاحية منتجات معدّة للاستهلاك المحلي، خلال مداهمة مستودعين في قضاء المنية الضنية.

وأوضحت المديرية أنّه، بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، نفّذ مكتب المنية الضنية في مديرية الشمال الإقليمية عملية تفتيش لمستودعين تابعين لشركة متخصّصة في توزيع مشروبات الطاقة.

وكشفت المداهمة أنّ عملية التزوير كانت تتمّ عبر محو تواريخ الصلاحية الأصلية المطبوعة على العبوات، ومن ثمّ طباعة تواريخ جديدة باستخدام معدّات متخصّصة، قبل طرح المنتجات في الأسواق على أنّها لا تزال ضمن فترة صلاحيتها.

وأشارت المديرية إلى أنّ العبوات مستوردة من الخارج ومعدّة للاستهلاك المحلي، لافتةً إلى أنّ المستودع الأول ضُبطت داخله كامل كمية البضائع، فيما عُثر في المستودع الثاني على المعدّات المستخدمة في عمليات التزوير.

وخُتم المستودعان بالشمع الأحمر، فيما أوقفت الأجهزة المعنية شخصين من العاملين في الشركة، هما مديرها وأحد موظفيها، وأحالتهما إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات.

وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة أنّها تواصل مراقبة المستودعات والمنشآت التجارية، بالتنسيق مع القضاء المختص والأجهزة المعنية، بهدف التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك.
 
 
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